BUCKSI I LAKERSI PROŠLI U KONFERENCIJSKA POLUFINALA: LeBron i Davis odigrali zastrašujuću utakmicu; No, u zraku se osjećalo nešto sasvim drugo

NBA playoff nastavljan je u subotu nakon trodnevnog bojkota igrača koji su na taj način prosvjedovali protiv rasne nepravde, no sve utakmice odigrane su nekako u tom tonu. Možemo slobodno reći kako se u zraku osjećalo nešto sasvim drugo, osjećala se borba za pravdu i igrači su u tom duhu odigrali ove dvoboje.

Naime, košarkaši Milwaukee Bucksa bojkotirali su prošlu srijedu petu utakmicu prvog kruga doigravanja NBA lige protiv Orlando Magica u znak potpore Jacobu Blakeu, kojega su policajci u nedjelju u Wisconsinu ustrijelili sedam puta i tako ga ostavili paraliziranog od struka naniže. Svojim povijesnim potezom Bucksi su na noge digli čitav američki sport…

Vodstvo košarkaške NBA lige odgodilo je nakon toga tri utakmice doigravanja Houston Rockets – Oklahoma City Thunder, te LA Lakers – Portland Trail Blazers, kada se neslužbeno pročulo da su i oni spremni za bojkot, a potez Bucksa izazvao je reakciju i u ostalim američkim sportskim organizacijama (WNBA, NHL, MLS, MBL), gdje je također došlo do bojkota utakmica…

Pobuna igrača u NBA ligi je išla do te mjere da se tražilo prekidanje lige, u čemu su najglasniji bili igrači LA Lakersa i LA Clippersa. Međutim, nakon sastanka predstavnika igrača i vlasnika klubova odlučeno je da se natjecanje u “balonu” u Orlandu nastavi.

Jučer kasno navečer po hrvatskom vremenu u Lake Buena Visti Milwaukee Bucksi pobijedili su Orlando Magic 118:104 i tako osvojili seriju s ukupnih 4:1, te izborili plasman u polufinale Istočne konferencije gdje će igrati protiv Miami Heata. OVDJE možete vidjeti što se sve događalo u utakmici.

Najzaslužniji za slavlje bio je najbolji obrambeni igrač lige, prošlogodišnji MVP Giannis Antetokounmpo s double-double učinkom 28 poena i 17 skokova od toga je zabio 22 u prvom poluvremenu. OVDJE možete vidjeti kako je Giannis Antetokounmpo igrao…

Khris Middleton dodao je 21 poen uz 10 skokova. Startni centar Bucksa Brook Lopez ostvario je učinak od 16 poena i 7 skokova. Što se tiče poražene momčadi, u njoj je najviše pokazao Crnogorac Nikola Vučević s 22 poena i 15 skokova. Evan Fournier pratio ga je sa 18 poena.

“Mogao si osjetiti neku bliskost. Iako smo igrali, mi smo i dalje na parketu imali svoju misiju i u tome smo uspjeli zajedno”, kazao je Brook Lopez, dok je njegov trener Mike Budenholzer dodao:

“Pokušati stati na kraj rasnoj nepravdi i rasizmu kao takvom, te učiniti ovaj svijet boljim mjestom, i dalje je bitnije nego išta što smo večeras napravili”, prenosi njegove riječi i pisanje Associated Pressa američki ESPN.

Inače, Giannis Antetokounmpo u playoffu je na prosjeku od 30.6 poena i 16.0 skokova po utakmici. Posljednji košarkaš koji je imao takav prosjek s najmanje 30+ poena i 15+ skokova u playoffu bio je Dirk Nowitzki 2002 (33.3 poena, 15.7 skokova u prvom krugu protiv Minnesote).

Košarkaši Los Angeles Lakersa pobijedili su Portland Trail Blazersa rezultatom 122:131 i ukupnim rezultatom u 1. krugu doigravanja izborili konferencijsko polufinale na Zapadu. Po prvi puta još od 2012. godine Lakersi su pobijedili u prvom krugu serije i izborili drugi. OVDJE možete vidjeti što se sve dgađalo u utakmici.

Najbolji košarkaš današnjice odigrao je strašnu utakmicu i ostvario triple-double učinak od 36 poena, 10 skokova i isto toliko asistencija. Centar Lakersa Anthony Davis ubacio je svoj najveći broj poena u ovogodišnjem doigravanju 43 uz 9 skokova. OVDJE možete pogledati maestralnu partiju Jamesa, a OVDJE Anthonyja Davisa.

Njih dvojica zajedno su kombinirano imali 79 poena i 19 skokova. Njihov zajednički učinak prvi je u momčadi Lakersa takav još od Bryanta i Shaquille O’Neala, koji su kombinirano u doigravanju zabili 71, dana 9. lipnja 2002.

OVDJE pogledajte njihovu zajedničku predstavu za pamćenje. James je u playoffu na prosjeku od 27.4 poena, 10.2 skokova i 10.2 asistencija po susretu, uz 1.2 ukradene lopte do utakmici, šutom iz igre od 60%, te za tricu 46%. On je trenutno vodeći za MVP nagradu u NBA ligi…

Također, Jamesov triple-double učinak u ovom dvoboju s 35+ poena prvi je u NBA-u još od Jamesa Worthyja 1988.

Kod Blazersa koji su igrali bez svoje prve zvijezde Damiana Lillarda koji se vratio u Portland nakon utakmice broj 4 zbog ozljede desnog koljena, najviše je pokazao C.J. McCollum sa 36 poena, 6 skokova i 7 dodavanja, dok je Carmelo Anthony dodao 27.

Hrvatski košarkaš Mario Hezonja igrao je 10 minuta za što je ubacio 4 poena uz 2 skoka i jedno dodavanje u dresu Portlanda.

U trećoj utakmici odgođenog programa za subotu Houston Rocketsi pobijedili su Oklahoma City Thunder 114:80 i tako smanjili u seriji na 3:2. James Harden ubacio je za Houston 31 poen, Robert Covington dodao je 22 uz 7 skokova, a Eric Gordon 20. Povratnik u momčad Rocketsa Russell Westbrook dodao je 7 poena uz 6 skokova i 7 dodavanja.

“Nedostajao nam je Russell u prva četiri dvoboja. Sad ga imamo i ajmo vidjeti što možemo napraviti. Znam da je malo zahrđao, ali dao nam je lijep impuls”, rekao je nakon dvoboja trener Rocketsa Mike D’Antoni, prenosi ESPN.

