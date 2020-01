Datum i vrijeme sprovoda i komemoracije još uvijek nisu poznati, a vjerojatno će se održati na stadionu Memorial Colloseum u koji stane 80 tisuća ljudi

Svijet sporta u šoku je nakon objave kako je jedan od najboljih američkih košarkaša svih vremena Kobe Bryant (41) poginuo u nedjelju u padu helikoptera u Calabasasu, gradu u američkoj saveznoj državi Kaliforniji.

S Bryantom je bila i njegova 13-godišnja kći Gianna Maria Onore, a poginulo je svih devetero osoba koje su se nalazile u helikopteru. Bryantovi su s još sedmero ljudi putovali na košarkaški turnir za djevojčice na kojem je Gianna trebala nastupiti.

Od Bryanta se već danima opraštaju ljudi diljem svijeta, a na vidjelo izlaze novi detalji njegove nesreće.

Bez dozvole

Pilot koji je vozio devetero putnika Ara Zobayan imao je dozvolu za let pomoću instrumenata, no tvrtka Express Helicopters koja posjeduje helikopter nije imala tu dozvolu. To znači da helikopter ipak nije smio letjeti u vremenskim uvjetima u kojima je mala vidjlivost, izvještava New York Times.

Upravo je takav bio dan kad je Bryant s još osam ljudi poginuo u nesreći. No kontrola leta dala je Bryantovom helikopteru posebnu dozvolu za let i u takvim uvjetima, što je rezultiralo tragedijom.

Datum i vrijeme sprovoda i komemoracije još uvijek nisu poznati, a vjerojatno će se održati na stadionu Memorial Colloseum u koji stane 80 tisuća ljudi.