Hrvatski reprezentativac Bojan Bogdanović odigrao je najbolju utakmicu u NBA karijeri, a njegov Utah Jazz svladao je noćas na domaćem terenu Denver Nuggetse sa 127-120. Babo je ubacio čak 48 koševa (šut 16-23, trice 8-11), a tome je pridodao 8 skokova i 2 asistencije. Više o tome možete pročitati – OVDJE.

