BRADA I DALJE BEZ MILOSTI ZA SUPARNIKE: Nova vrhunska partija Jamesa Hardena, Šarićev učinak nedovoljan za pobjedu

Minnesota je poražena u utakmici protiv Washingtona

Do pete uzastopne pobjede stigla je košarkaška momčad Houston Rockets i to na gostovanju u TD Gardenu u kojem su slavili protiv Boston Celticsa 115-104. Prije no što je zbog skupljenih osobnih pogrešaka bio prisiljen napustiti teren u posljednoj dionici igre, vođa teksaške momčadi James Harden stigao je ubaciti 42 poena, odnosno odigrati 24. ovosezonsku utakmicu u kojoj je ubacio 40+ koševa.

Da Celticsi upišu peti poraz u šestoj utakmici nakon All-Star vikenda pobrinuo se i Eric Gordon s osam ubačenih trica i 32 postignuta poena. Kyrie Irving je s 24 poena, devet skokova i šest asistencija bio najbolji pojedinac poražene momčadi.

Šarić dobar, ali u porazu

Što se hrvatskih košarkaša u utakmicama NBA lige tiče, izostao je dvoboj Ivice Zupca i Marija Hezonje budući da ovaj potonji nije nastupio u ogledu Los Angeles Clippersa i New York Knicksa. Završilo je 128-107 za sastav koji hvata doigravanje u Zapadnoj konferenciji i to uz sedam poena, jedanaest skokova i pet asistencija hratskog centra.

Ante Žižič nije nastupio za Cleveland Cavalierse koji su sa 107-93 bili bolji od Orlando Magica, ali je akciju osjetio Dario Šarić u dresu Minnesota Timberwolvesa. Trinaest poena, pet skokova i dvije asistencije učinak je koji je Šarić ostvario za nepune 22 minute akcije u koju je ušao kao starter. Poraz Wolvesi, ipak, nisu izbjegli, a stigao je on na gostovanju kod Washington Wizardsa koji su predvođeni sa 22 poena i 12 skokova Bobbyja Portisa slavili 135-121.

NBA liga, rezultati:

Charlotte Hornets – Portland Trail Blazers 108-118

Boston Celtics – Houston Rockets 104-115

Chicago Bulls – Atlanta Hawks 118-123

LA Clippers – New York Knicks 128-107

Cleveland Cavaliers – Orlando Magic 107-93

Detroit Pistons – Toronto Raptors 112-107 (produžetak)

Washington Wizards – Minnesota Timberwolves 135-121

Oklahoma City Thunder – Memphis Grizzlies 99-95