BOMBASTIČNA ZAMJENA NA KRAJU NBA PRJELAZNOG ROKA: Miami doveo velika pojačanja, Orlando potpuno razmontirao momčad

Četvrtak je donio velike zamjene igrača u NBA ligi, a pravi “remont” momčadi je napravio Orlando Magic. Orlando se riješio tri svoja ključna igrača – All-Star centra Crnogorca Nikolu Vučevića, francuskog braniča Evana Fourniera i krilnog igrača Aarona Gordona, koji su postizali više od polovice poena momčadi.

Tako su Vučević i krilo Al-Farouq Aminu poslani u Chicago Bullse u zamjenu za krilo Otta Portera, centra Wendella Cartera Jr. i prvi izbor drafta 2021 i 2023. Fournier je otišao u Boston Celticse za dva druga izbora na draftu, a Gordon i Gary su otišli put Denver Nuggetsa za Garyja Harrisa i R.J. Hamptona, te prvi izbor drafta.

Heat trade Avery Bradley, Kelly Olynyk and a 2022 pick swap for Victor Oladipo, per @Jonathan_Feigen pic.twitter.com/XnXPtK5ge0

— NBA Central (@TheNBACentral) March 25, 2021