Mario Hezonja nije sudjelovao u domaćoj pobjedi Portlanda 113:106 nad Minnesotom, kao ni Dragan Bender u trijumfu Milwaukeeja 123:102 na gostovanju kod New York Knicksa

Bojan Bogdanović bio je najbolji igrač dvoboja u kojem je Utah Jazz na gostovanju svladao Charlotte Hornetse sa 114:107, a kapetan hrvatske košarkaške reprezentacije je ubacio 26 koševa uz po tri skoka i tri asistencije.

Odlično je Babo šutirao za tri poena, gotovo 45 posto. Ubacio je četiri trice iz devet pokušaja. Školovao je i mlade Hornetse na drugi način. Iznudio je osam slobodnih bacanja, baš onako na iskustvo i pogodio svih osam. Bogdanovićevu sjajnu partiju možete pogledati OVDJE.

Jedini koji se u redovima Jazza po učinku približio Bogdanoviću jest Donovan Mitchell koji je zabio 20 poena, no uz kritičan postotak šuta od 37 posto. Kod Hornetsa bekovski duo Graham-Rozier iskombinirao je 51 poen, ali to je bilo to od domaćina koji su se dobro držali i vodili sve do posljednje četvrtine, da bi časno pali na kraju.

TRENER JAZZA NAHVALIO BOGDANOVIĆA, A ON OTVORIO DUŠU PRIČOM IZ DJETINJSTVA: ‘Znate, nije nam bilo lako tada’

Victoria de @utahjazz sobre @hornets por 114-107. Bojan Bogdanovic terminó con 26 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias. Terry Rozier finalizó con 29 puntos y 4 rebotes. #TakeNote pic.twitter.com/a0GXP5kbxj — Juan Pedro Belmonte (@JuanPe_BG) December 22, 2019

Ivica Zubac – ‘Gospodin Savršeni’

Uvjerljivu 134:109 pobjedu ostvarili su Los Angeles Clippersi kod San Antonio Spursa, a odlično je svoje minute iskoristio hrvatski centar Ivica Zubac koji je bez promašaja iz igre (7/7) ubacio 15 koševa te dodao pet skokova, dvije asistencije i jednu osvojenu loptu.

Najbolji je u redovima Clippersa bio Kawhi Leonard koji je zabio 26 poena, dok je kod Spursa DeMar DeRozan utrpao 24. Pogledajte sažetak te utakmice OVDJE.

Phoenix je pred svojim navijačima poražen od Houstona sa 125:139, a Dario Šarić je završio dvoboj sa 10 koševa, pet skokova i jednom osvojenom loptom. Rocketse je do pobjede predvodio James Harden sa 47 poena. Pogledajte sažetak te utakmice OVDJE.

NBA rezultati, 21.12.

Charlotte – Utah 107:114 (Bojan Bogdanović 36:26 min, 26 k, šut 7/12, 3 s, 3 a)

San Antonio – LA Clippers 109:134 (Ivica Zubac 21:26 min, 15 k, šut 7/7, 5 s, 2 a, 1 ol)

Phoenix – Houston 125:139 (Dario Šarić 19:20 min, 10 k, šut 5/9, 5 s, 1 ol)

Brooklyn – Atlanta 122:112

Detroit – Chicago 107:119

Philadelphia – Washington 125:108

New York – Milwaukee 102:123

Memphis – Sacramento 119:115

Portland – Minnesota 113:106