Nakon jučerašnjeg maestralnog preokreta protiv Indiane i gubitka najveće zvijezde Donovana Mitchella Utah Jazz upisao je svoj 15. poraz ove sezone. Bolji od njih bili su NBA prvaci Los Angeles Lakersi, a utakmica je nakon produžetaka završila rezultatom 127:115.

Jordan Clarkson predvodio je Utah Jazz s 27 poena, a vrlo dobar je bio i Bojan Bogdanović koji je zabio 19 poena, od čega tri trice. Babo je svom učinku dodao tri skoka, te po dvije asistencije i ukradene lopte.

Kod Lakersa već neko vrijeme nema LeBrona Jamesa i Anthonyja Davisa pa su sinoć Drummond (27 poena), Schroder (25 poena) i Caldwell-Pope (25 poena) na sebe preuzeli ofenzivni teret. Sažetak utakmice pogledajte OVDJE.

First W in front of our fans in 13 months. This one's special. #LakersWin pic.twitter.com/rhGKHs3aB9

— Los Angeles Lakers (@Lakers) April 17, 2021