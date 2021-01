BOJAN BOGDANOVIĆ ODIGRAO JEDNU OD NAJBOLJIH UTAKMICE SEZONE: Nezaustavljivi Hrvat briljirao u Clevelandu

Utah Jazz najboljeg hrvatskog košarkaša Bojana Bogdanovića jutros je u Clevelandu po hrvatskom vremenu protiv domaćih Cavaliersa došao i do svoje treće uzastopne pobjede, a ovo je bila 6 gostujuća utakmica za njih. OVDJE pogledajte kako je to izgledalo u dvoboju.

Donovan Mitchell (27 PTS, 5 3PM) and the @utahjazz move to 7-4.

Nakon slavlja protiv momčadi Bucksa i Pistonsa, društvo iz Salt Lake Cityja uzelo je pobjedu nad ozlijedama prorijeđenim Cavsima (Andre Drummond, Collin Sexton, Kevin Love i Darius Garland nisu igrali) rezultatom 117:87. Babo je utakmicu započeo u petorci i na kraju bio treći strijelac ekipe. Za 28 minuta igre postigao je 20 poena, 3 asistencije i 2 skoka. OVDJE pogledajte kako je to izgledalo u utakmici…

Iz igre je gađao 6-10, za tricu 4-6, slobodna bacanja 4-4. Inače, bila je ovo druga utakmice ove sezone u kojoj je zabio najmanje 20 poena, ukupno peta u kojoj je imao dvoznamenkasti učinak u poenima.

Također, ukupno je Bogdanović u ovoj sezoni zaigrao u 11 dosadašnjih dvoboja i u njih 6 zabio je manje od deset poena. Ukupno je dosad postigao 21 tricu iz 65 pokušaja, što je 32.3 %. Odigrao je 306 minuta i ukupno postigao 121 poen dosad. Trenutno je, stoga, na prosjeku od 12.1 poena, 3.8 skokova i 1.5 asistencija po utakmici.

Donovan Mitchell, Bojan Bogdanovic and the Utah Jazz closed out their six-game road trip with a 117-87 win over the Cleveland Cavaliers.@kslsports #TakeNote https://t.co/Gn780OMzwK

