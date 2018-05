BOJAN BOGDANOVIĆ: ‘LeBronova snaga je nevjerojatna, čovjek ni ne osjeti prekršaje, ali Šarić će igrati finale NBA lige’

Bojan Bogdanović je sažeo dojmove sezone u kojoj je odigrao 87 utakmica u NBA ligi, njih sve kao starter za momčad Indiana Pacersa

Statistički najbolju sezonu, svoju četvrtu u NBA ligi, nedavno je završio Bojan Bogdanović. Njegovi su Indiana Pacersi poraženi kroz maksimalnih sedam utakmica prvog kruga doigravanja za naslov prvaka od favorita Istočne konferencije, Cleveland Cavaliersa predvođenih LeBronom Jamesom.

Upravo je ponajboljeg košarkaša današnjice pokušavao zadržati Bogdanović. Pokušavao jer zadržati LeBrona Jamesa djeluje kao nemoguća misija. Kako bilo, hrvatski košarkaški reprezentativac može biti zadovoljan i svojim brojkama (14,3 poena, 3,4 skoka u osnovnom dijelu lige, 12,4 poena, 3,4 skoka kroz doigravanje) i uspjehom svoje momčadi kojoj su mnogi prognozirali samo dno poretka na ljestvici klubova koji se natječu na Istoku lige, a Pacersi su zauzei peto mjesto poretka sa 48 pobjeda i 34 poraza i izborili doigravanje.

‘Presudio je LeBron James’

Razgovor za Sportske novosti Bogdanović je krenuo analizom serije protiv Cavsa.



“Činjenica jest da smo imali Cavse u svakoj utakmici ove serije. U svakoj smo imali šansu za pobjedu. Doduše, iako je NBA sustav u doigravanju najpravedniji što se tiče toga tko prolazi dalje u izravnim obračunima – jer u seriji koja se igra do četiri pobjede, sve mora biti jasno – mislim da smo na koncu vrlo lako i mi mogli biti ti koji su prošli dalje. Čak smo ukupno, čini mi se, u ovoj seriji bili bolja momčad od Cavsa”, kazat će Bogdanović detektirajući što je presudilo:

“Presudio je LeBron James. Njegova neupitna kvaliteta, a uz to dolazi, naravno, i autoritet koji ima na parketu. Riječ je o vjerojatno najboljem igraču svijeta, svakako najboljem uz Kevina Duranta i Jamesa Hardena. Takvi igrači, razumljivo je, imaju tretman kod sudaca. I još uvijek mi je teško, teško mi je govoriti o toj seriji, teško mi je govoriti jer iza nas je ostala sjajna sezona. I mogli smo napraviti čudo, mogli smo proći dalje, a nitko, baš nitko nam uoči sezone nije davao šanse da ćemo uopće biti u play-offu. Treba pričekati nekoliko dana kad se svi skupa malo ohladimo. Znam da će ova sezona biti ocijenjena uspješnom i svi će više-manje biti zadovoljni, ali meni to neće pomutiti sliku da smo ih imali, da smo mi mogli biti ti koji idu dalje.”

‘Čovjek je prejak’

Ima mnogo toga kod vođe Cavsa čemu se divi:

“Mi smo Jamesa pokušavali zaustaviti čitavu seriju. Ali to je praktički nemoguće. On je toliko jak da bilo koji faul kad je u naletu na obruč, uopće ne osjeti. Mislim da se James, što se tiče fizičkih mogućnosti, može baviti bilo kojim sportom, čovjek je jednostavno prejak. OK, ima još takvih igrača, igrača koji imaju veliku snagu, ali ne posjeduju kompjutor u glavi kakav ima on. Na njemu je teško igrati obranu ‘jedan na jedan’, a kad se ga se pokuša udvojiti, on je odličan dodavač i tu treba uvijek paziti jer su posljedica toga otvoreni šutovi ostalih Cavsa. Teško je pronaći pravi način.”

‘Šarić u finalu’

Možda će ga pronaći Dario Šarić i Philadelphia 76ersi, sretnu li se u konferencijskom finalu. Bogdanović smatra da Phila ima šanse:

“Po meni, oni su, a tu bih dodao i Toronto, koji je bio, uostalom, i prvi uoči play-offa na Istoka, momčadi koje igraju najbolju košarku. Po meni su Sixersi glavni kandidati da osvoje Istok, da zaigraju veliko finale.”