Bojan Bogdanović i njegov Utah Jazz vratili su se pobjedničkim navikama. Sinoć su lagano stigli do pobjede 114:99 protiv oslabljenih Houston Rocketsa i tako ostali momčad s najboljim skorom u ligi.

Utah je predvodio Donovan Mitchell koji je zabio 28 poena, Mike Conley pomogao je sa svojih 20, a vrlo dobar bio je i hrvatski reprezentativac Bojan Bogdanović koji je zabio 15 poena za 32 minute koje je proveo na parketu.

Bogdanović je šutirao iz igre 3/10 i 2/6 iza linije za tri poena. Svom je učinku pridodao i pet skokova, tri asistencije i jednu ukradenu loptu. Sažetak utakmice možete pogledati OVDJE.

Drugi hrvatski predstavnik sinoć Luka Šamanic dobio je samo šest minuta na parketu u velikoj pobjedi San Antonio Spursa protiv Orlando Magica 104:77. Šamanić nije zabio niti jedan poen, ali upisao je dva skoka i jednu asistenciju.

6 guys with 2 or more made 3s tonight ☔️#PhotoOfTheGame | @verizon pic.twitter.com/mEdYJ8Ud9y

— utahjazz (@utahjazz) March 13, 2021