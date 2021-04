Najbolji hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović i njegov Utah Jazz slavili su u sinoćnjoj utakmici protiv Indiana Pacersa 119:111 i to nakon što su u nekim trenucima utakmice bili u zaostatku od 17 poena. Bogdanović je odigrao maestralnu utakmicu i predvodio s 24 poena Jazz u napadu.

Hrvatski snajperist odlično je gađao iz igre, pogodio je 9 od 16 šuteva, a s trice je pogodio 2 od 6 pokušaja. Svom je učinku dodao tri skoka, asistenciju te jednu ukradenu loptu.

🏀 FINAL SCORE THREAD 🏀

Rudy Gobert and the @utahjazz come back from 17 down to pick up their 42nd win of the season.

Gobert: 13 PTS, 23 REB, 4 BLK

Bojan Bogdanovic: 24 PTS

Donovan Mitchell: 22 PTS

Jordan Clarkson: 18 PTS

Mike Conley: 10 PTS, 10 AST pic.twitter.com/JSnwpzDcEJ

— NBA (@NBA) April 16, 2021