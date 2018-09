BOGDANOVIĆ TVRDI JEDNO, ANZULOVIĆ U POTPUNOSTI SUPROTNO: Kapetan i izbornik reprezentacije na različitim stranama

‘To je po meni daleko od istine’, ‘Mislite li da bih ja to rekao da u to nisam bio uvjeren?’

Izbornik hrvatske košarkaške reprezentacije Dražen Anzulović nedavno je u društvu predsjednik Hrvatskog košarkaškog saveza Stojka Vrankovića te predsjednika Stručnog savjeta za mušku košarku Dina Rađe održao konferenciju za medije. Glavna tema bila su dva poraza izabrane vrste sa četiri NBA igrača u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo na koje će Hrvatska, kako se to običava reći, samo napravi li čudo do kraja borbe za plasman.

ANZULOVIĆ, RAĐA I VRANKOVIĆ PRED MIKROFONIMA: Pričalo se i o bojkotu, a naglašene su tri stvari koje su od danas jedino mjerilo

Bogdanovićev odgovor

Spomenuo je Anzulović tada, točnije u više navrata naglasio da je fizička pripremljenost igrača koji su došli na okupljanje bila loša. Odgovor je kroz medije, točnije Sportske novosti, dobio od kapetana Bojana Bogdanovića koji je jasno kazao:

“To je po meni daleko od istine. O tome je, po meni, glupo i raspravljati. Svi smo mi profesionalci, svima nama počinju sezone, svi smo se mi pripremili tijekom ljeta. Simon nam se priključio direktno s priprema u Bormiju, Ramljak je bio s Cedevitom, manje-više svi su igrači bili u treningu. Nikome prvi trening u Svetom Martinu nije bio niti prvi, niti drugi, niti šest trening tog ljeta. O takvim stvarima je glupo pričati i ne znam tko bi to uopće mogao spomenuti.”

Anzulović se drži izrečenog

Suočen je s tim Bogdanovićevim mislima Anzulović sad bio u razgovoru za Večernji list.

“Mislite li da bih ja to rekao da u to nisam bio uvjeren? Subjektivno mišljenje igrača je u najvećem broju slučajeva daleko od objektivne situacije. Ja sam bio jasan, no neću nikoga prozivati. Rekao sam da su svi treninzi snimljeni, sve je pohranjeno u Savezu. Uostalom, onaj tko je gledao obje utakmica sa Slovenijom i tko je imalo razumio situaciju na parketu, mogao je već tada vidjeti alarmno svjetlo kao što sam ga i ja vidio u tim utakmicama.”

Još je jedna stvar ostala je ‘visjeti u zraku’ na konferenciji spomenutog košarkaškog trojca. Anzulović je priznao da je napravio pogrešku. Točnije:

“Bih li što mijenjao u pripremi i onome što je prethodilo? Normalno da bih. Prva stvar, mislim da smo promašili u selekciji za, recimo, dva igrača, a druga stvar koju bih mijenjao i na koju sam nastojao utjecati, a mislim da je to i ključna stvar, jest fizička pripremljenost ekipe. Izuzimam kondicijskog trenera Šimu Tomaševića, on je učinio sve.”

Bonton, ne strah

Sad pojašnjava malo drugačijim riječima, a sve nakon podsjećanja da predsjednika Vrankovića da se u izjavama mora biti transparentan kako bi se eliminirale nejasnoće.”

“Ja sam rekao najmanje dva, a može ih biti i pet, no moj predsjednik zna za moju odluku da s imenima neću izlaziti jer od toga nema nikakve koristi. Ja ih ne želim prozivati ne zato što se bojim da mi se više neće odazvati, nego zbog bontona i kulture. Uostalom, najuže vodstvo Saveza zna tko su ti igrači.”

Svoje poteze brani.

“Hrvatska je za sve segmente igre taktički bila spremna i ja bih volio da mi se konstruktivno kaže gdje sam ja promašio. Preuzimam odgovornost za sve što ide uz poraze i ulogu trenera koja je neizbježna u tim porazima. Preuzimam svu odgovornost koju trener mora preuzeti, a sve konstruktivne kritike prihvaćam, no bez argumenata ništa”, zaključio je Anzulović.