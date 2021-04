Nakon što su ih proteklog vikenda Los Angeles Lakersi iznenadili, Bojan Bogdanović i Utah Jazz nisu to dopustili i sinoć. Trenutno najbolja NBA momčad slavila je protiv aktualnih prvaka 111:97.

Najbolji hrvatski košarkaš u ovoj je utakmici bio na visini zadatka. Susret je završio s 19 poena, zabio je dvije trice iz šest pokušaja, a svom je učinku dodao 4 asistencije, 3 skoka i jednu ukradenu loptu.

Najbolji strijelac Utah Jazza bio je Jordan Clarkson s 22 poena, dok je kod Lakersa strijelce predvodio Talen Horton-Tucker koji je zabio 24 poena. Valja napomenuti da najveća zvijezda Jazza Donovan Mitchell pauzira zbog ozljede gležnja i još ga neko vrijeme neće biti na NBA parketima. Sažetak ovog susreta pogledajte OVDJE.

Dario Šarić i njegovi Phoenix Sunsi također su upisali pobjedu. Iako hrvatski košarkaš nije imao noć za pamćenje (2 poena i 5 skokova u 18 minuta), Sunsi su uspjeli u produžetku slaviti protiv Milwaukee Bucksa 128:127.

Priča večeri je Chris Paul koji je skupio 13 asistencija uz svoja 22 poena, dovoljno da prestigne velikog Magica Johnsona na vječnoj ljestvici asistenata te zauzme peto mjesto. Sažetak ove utakmice možete pogledati OVDJE.

CP3 just passed Magic for 5th on the all-time assists list

Point God. pic.twitter.com/TlZBfvCZm8

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 20, 2021