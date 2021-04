Hrvati se noćas nisu iskazali, dvojica su igrala, dvojica nisu

Dva hrvatska košarkaša noćas po hrvatskom vremenu izašla su na NBA parkete i oba su doživjela poraze sa svojim klubovima. Bojan Bogdanović i Ivica Zubac ostvarili su loše predstave za svoj Utah Jazz odnosno LA Clippers. No, idemo redom…

TVRDOGLAVI ZUBAC: Uporno odbija zahtjev svog trenera; ‘Prije će Ivica zabiti tricu, nego to učiniti’

ŠUTERSKA RAPSODIJA STEPHA CURRYJA, SRUŠIO JOŠ JEDAN STRAŠAN REKORD: Netsi pobijedili Sunse, Šarić nije igrao

Minnesota pomela Utah Jazz ove sezone

Jazzeri su na gostovanju u Minneapolisu tijesno izgubili s pola koša razlike 105:104. Bio je to sudar trenutno najbolje momčadi (44-17) i jedne od najlošijih momčadi NBA lige (18-44 skor). OVDJE pogledajte kako je to izgledalo u ovoj utakmici. Bila je ovo treća međusobna utakmica ovih dvaju klubova u sezoni i treća pobjeda Timberwolvesa koji su tako pomeli društvo iz Salt Lake Cityja. Također, u NBA ligi se nikad do ovog dvoboja nije dogodilo da momčad koja je ispod 30 posto pobjeda u osnovnom dijelu sezone slavi protiv momčadi koja je na 70 posto ili više pobjeda, kako javljaju Amerikanci.

D’Angelo Russell, koji je zabio 4.2 sekunde prije kraja za konačan rezultat, odigrao je sjajnu utakmicu sezone sa sedam trica i ubacio 27 poena, a Karl-Anthony Towns imao je 21 poen i 11 skokova.

Nema Mitchella, Jazzeri se muče

Mike Conley kod Utah Jazza imao je 26 poena, a startni centar Rudy Gobert 18 poena. Jazzeri, igrajući petu utakmicu zaredom bez vodećeg strijelca i nominalno prve zvijezde momčadi Donovana Mitchella, doživjeli su treći poraz u pet odigranih susreta.

Utah je protiv Minnesote šutirao samo 38,9% iz igre i 16 od 57 (28,1%) za tri poena. Najbolji hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović imao je lošu noć. Za 29 minuta provedenih u igri ubacio je svega 7 poena uz kriminalan šut za dva od 1-11, za tricu je gađao 1-7, slobodna 4-4 uz 1 skok i dvije izgubljene lopte. Ovo je šesta najgora partija za našeg košarkaša u ovoj sezoni, te mu je ovo bio drugi put u sezoni da je ubacio svega 7 poena. Trenutno je na prosjeku od 15.7 poena, 3.9 skokova i 1.9 asistencija po susretu.

Zion Williamson predvodio Pelicanse do slavlja

Kao što smo već naveli u ovom izvještaju, poraz su upisali i Los Angeles Clippersi odličnog hrvatskog centra iz Čitluka Ivice Zupca koje su sa 120:103 svladali New Orleans Pelicansi u New Orleansu predvođeni s 23 poena Ziona Williamsona. OVDJE pogledajte skraćeni sažetak susreta.

Napadački skromna partija Zupca

Zubac je ovog puta bio napadački skroman s tek četiri poena uz 1-2 iz igre i 2-2 s crte slobodnih bacanja. Imao je i šest uhvaćenih lopti, po jednu blokadu, asistenciju i osvojenu loptu te tri izgubljene. No, gledajući generalno, poboljšao je u posljednje vrijeme svoje brojke pa je sad trenutno na 9.2 poena, 7.3 skoka i 1.2 asistencije po utakmici. U momčadi Clippersa, najviše je zabio Terance Mann sa 17 poena, 4 skoka i dva dodavanja. DeMarcus Cousins slijedio ga je s 16 poena i 11 skokova i on je po učinku bio najbolji košarkaš Clippersa.

New Orleans je u velikoj mjeri neutralizirao zvijezdu Clippersa Paula Georgea, čijih je devet poena u šutiranju 3 od 11 znatno ispod njegovih uobičajenih 24 poena po utakmici.

“Jednostavno nismo bili pravi, večeras smo bili loši”, rekao je George koji je i ozlijedio gležanj tijekom gotovo 25 minuta boravka na terenu…

“Nismo bili sinkronizirani. I dajte im priznanje. Večeras su odigrali sjajnu utakmicu, defanzivno i napadački”, dodao je George, prenosi ESPN.

George je izjavio da ga gležanj “trenutno boli”, ali kako je sljedeća utakmica tek za dva dana..

“Trebao bih biti dobar do tada”, naglasio je George.

Šarić i Šamanić nisu igrali

Šibenski košarkaš Dario Šarić nije nastupio za Phoenix Sunse koji su pobjedom 118:110 prekinuli niz od devet pobjeda New York Knicksa. Prva zvijezda Sunsa Devin Booker je ubacila 33 poena, Derrick Rose 22 uz po šest skokova i asistencija za Knickse. OVDJE pogledajte najzanimljivije trenutke susreta. Što se tiče Šarića, on je u ovoj sezoni na 9.1 poen, 4.0 skokova i 1.3 asistencije po utakmici.

Poput Šarića, Luka Šamanić nije igrao za San Antonio Spurse koji su pobijedili Washington Wizardse u produžetku ogleda sa 146:143. DeMar DeRozan je bio najbolji strijelac pobjedničke momčadi s 37 poena, dok su kod Wizardsa bolji od ostalih bili Bradley Beal s velikih 45 koševa te Russell Westbrook s 22 poena, 13 skokova i 14 asistencija. OVDJE pogledajte kako je to izgledalo.