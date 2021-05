Hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović jutros po hrvatskom vremenu bio je najbolji strijelac utakmice u kojoj je njegov Utah Jazz svladao Toronto Raptorse sa 106:102. Bogdanović je ostvario 34 koša (šut 12-22, trice 6-11), 4 skoka i 4 asistencije. U posljednje vrijeme, kako se približava doigravanje, igra u odličnoj formi i treći puta je u zadnjih mjesec dana ubacio 30 i više poena.

Bojan Bogdanovic pours in 34 PTS, leading the @utahjazz to victory at home.

Joe Ingles: 15 PTS, 9 AST

Rudy Gobert: 13 PTS, 16 REB pic.twitter.com/DnaWlieCUo

— NBA (@NBA) May 2, 2021