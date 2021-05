Nakon što je Denver Nuggetsima u utakmici života utrpao rekordnih 48 poena, hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović odigrao je još jednu odličnu partiju. Ovaj put je u Salt Lake Cityju zabio 20 poena u 50. ovosezonskoj pobjedi i to protiv Houston Rocketsa (124:116).

Uz 20 poena, Bogdanović je svom učinku pridodao po pet skokova i dvije asistencija. Šut iz igre mu je bio 7-16, postigao je jednu tricu iz četiri pokušaja, a promašio je jedno od šest slobodnih bacanja.

Luka Šamanić je odigrao 6:09 minuta za San Antonio u porazu 124-102 od Portlanda. Zabio je sedam koševa i upisao četiri skoka.

Stephen Curry's 49 points through 3 quarters are his 2nd-most through 3 quarters in his career.

It is his 4th game this season with 11 3-pointers, the most in a season in NBA history

His 20th 30-point game post All-Star break, most since Kobe Bryant in 2005-06 pic.twitter.com/pKQiLN4sEA

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) May 9, 2021