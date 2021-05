Bogdanović i Šamanić bili najbolji u svojim momčadima

Košarkaši Utah Jazza vratili su se noćas po hrvatskom vremenu na vrh ljestvice Zapadne konferencije i čitave NBA lige uvjerljivom 126:94 domaćom pobjedom protiv San Antonio Spursa te 103:135 porazom Phoenix Sunsa na gostovanju kod Atlanta Hawksa. OVDJE pogledajte kako je izgledalo u utakmici.

Hyper-efficient nights from Jordan Clarkson, Bojan Bogdanovic power Utah Jazz’s evisceration of Spurs https://t.co/fAHmCk75py — jeguru (@jeguru1) May 6, 2021

Babo odlično otvorio dvoboj

Hrvatski reprezentativac Bojan Bogdanović nastavio je s odličnim predstavama u sastavu Jazza, protiv Spursa je za 25:36 minuta provedenih na parketu ubacio 24 koša (šut za dva 7-9, trica 3-4, slobodna bacanja 1-1) uz dva skoka i dvije osvojene lopte. Bila je ovo peta uzastopna utakmica u kojoj je naš najbolji košarkaš zabio najmanje 20 poena, a dvadeseti put u tekućoj sezoni Bogdanović je odigrao utakmicu s 20+ poena. Trenutno je na prosjeku od 16.2 poena, 3.8 skokova i 1.9 asistencija po susretu.

Bogdanović je odlično otvorio dvoboj i već u prvoj četvrtini postigao 14 koševa uz šut iz igre 6-7, a njegov je sastav stigao do prednosti 38-26. Susret je efektivno bio riješen već do sredine druge četvrtine jer je Jazz “pobjegao” na velikih 53:27 pa je ostatak dvoboja bio tek odrađivanje posla.

Bojan je propustio doigravanje prošle sezone nakon što je operirao zglob, a mnogi su njegovi suigrači rekli da je to najveći razlog njihovog ispadanja tada iz prve runde. No, ove sezone priča će u doigravanju biti drugačija.

Jordan Clarkson goes 12-16 from the field as the #utahjazz move back into 1st place out West. Bojan Bogdanovic: 24 PTS (10-13 FGM)

Joe Ingles: 14 PTS, 7 AST pic.twitter.com/SXzIxttRwH — Ɉɇᵽħŧħɇ (Ꝋꝴ 4 ꮢꬲaꝇ )💫 (@thejet_on4) May 6, 2021

Bogdanović se jako trudio povratiti svoj šut, a zatim je u ožujku šutirao samo 36 posto. Borio se Bojan još s dosljednošću odnosno konstantnošću svog hvaljenog šuta za 3 poena, kao i svoj napad.

“U posljednje vrijeme čini se da Hrvat ne može promašiti. S terena je sad otišao šutirajući iz igre 10-13, 3-5 trice i u zadnjih pet utakmica u prosjeku bilježi 25,8 poena”, stoji u tekstu ESPN-a.

“Mučio sam se baš dobro ispod koša u ovoj sezoni, a to je utjecalo i na moj šut za tri poena. Jer, kad ne zabijaš poene ispod koša, nemaš samopouzdanja niti za tricu”, kazao je Bogdanović.

Bojan Bogdanovic gave some insight on some of his struggles this season: "I was struggling big time around the rim so that also caused me missing the 3-point shot because I didn't make those around the rim, so I didn't have the confidence to shoot a 3." — Ryan Miller (@millerjryan) May 6, 2021

Isto vrijedi i za Clarksona, koji je u ožujku pucao na 34%, ali sad je izgledao više kako mu i dolikuje, poput favorita za najboljeg šestog igrača sezone. Pogodio je 12 od 16 šuteva, imao je rolu kakvu se ne bi posramili niti oni najbolji. Stvarno odličan igrač…

After one, the @utahjazz lead the @spurs 38-26. Bojan Bogdanovic and Jordan Clarkson combine for 26 first quarter points. Spurs get 6 from Jakob Poeltl. #takenote pic.twitter.com/kwkmNQnG44 — KSL Sports (@kslsports) May 6, 2021

Luka Šamanić ubacio 15 poena

U takvim okolnostima za Spurse, veliku je minutažu u momčadi Spursa dobio mladi Luka Šamanić te ju je iskoristio da bude najbolji strijelac svoje momčadi, on je za 24:06 minuta provedenih u igri ubacio 15 koševa (šut za dva 4-10, trica 2-4, slobodna bacanja 1-2), a sakupio je i pet skokova te po jednu asistenciju i blokadu. Šamaniću je ovo bila najbolja predstava sezone, a prije toga dva je puta samo išao iznad 10 poena, oba puta je stao na 14.

Devin says he watches Tre Jones and Luka Samanic in practice, plays against them, they work their asses off and it makes him happy to see them out there showing what they can do. — Tom Petrini (@RealTomPetrini) May 6, 2021

Utah, koji je sada na omjeru pobjeda i poraza 48-18, predvodio je sjajni rezervni bek šuter, jedan od kandidata za naslov najboljeg šestog igrača lige Jordan Clarkson sa 30 poena. San Antonio je, pak, 10. na Zapadu sa 31-34.

Iako je Atlanta na kraju svladala Phoenix sa čak 32 pogotka razlike, susret je bio neizvjestan sve do posljednje četvrtine u koju se ušlo s rezultatom 97-88. No, u prve četiri minute posljednje dionice domaći su ostvarili seriju 16-0 pa je trener gostiju Monty Williams “bacio ručnik”. Hrvatski reprezentativac Dario Šarić u igru je ušao tek tada, odnosno kod rezultata 113:88 za domaće te je u “smeće vremenu” za 8:02 minuta provedenih na parketu uputio dva neprecizna šuta, po jedan za dva i za tri. Kod domaćih čak je sedam igrača postiglo dvoznamenkast broj koševa, najviše Clint Capela 18 uz 10 skokova, dok je Trae Young uz 16 ubačaja imao i 12 asistencija. Kod Sunsa, kojima je ovo bio drugi susret u dvije večeri, istaknuo se Devin Booker sa 30 poena.

Luka Samanic with the put back after the miss. #GoSpursGo pic.twitter.com/LlgdrugZUg — Joe Garcia (@twoshotspodcast) May 6, 2021

Luka Samanic is SO GOOD at keeping his feet moving AND at staying in front of his defender. #GoSpursGo — Brett "Casual Fan" Solis (@BrettSolis_12) May 6, 2021

Odlična predstava Embiida

Phoenix je drugi na Zapadu sa 47-19, dok je Atlanta peta momčad Istoka sa 37-30.

Philadelphia 76-ersi učvrstili su se na vrhu Istoka očekivanom 135-115 pobjedom na gostovanju kod najlošije momčadi u ligi ove sezone Houston Rocketsa. Ponovno je sjajan kod Sixersa bio Joel Embiid sa 34 ubačaja i 12 skokova, dok je kod domaćih Kelly Olynyk bio nadomak “triple-doubleu” sa 27 pogodaka, 11 skokova i 8 asistencija.

Sixersi su sada na omjeru 45-21 te imaju dvije pobjede više od drugih Brooklyn Netsa, a tri više od trećih Milwaukee Bucksa, sve tri momčadi do kraja ligaškog dijela sezona imaju za odigrati po još šest susreta. Rocketsi su na dnu sa 16-50 te imaju ča tri pobjede manje od pretposljednjih Detroit Pistonsa.

Bucksi bolji od Wizardsa

Vrlo je zanimljivo bilo u Milwaukeeu gdje su domaći Bucksi svladali Washington Wizardse sa 135:134 iako su igrali bez Khrisa Middlestona, a u posljednje dvije minute i bez Giannisa Antetokounmpa koji je napravio šest osobnih pogrešaka. U neočekivanog junaka domaćih izrastao je Pat Connaughton koji je pogodio dvije važne trice u odlučujućim trenucima. Connaughton je susret okončao sa 16 poena, dok su najefikasniji kod pobjendika bili Jrue Holiday sa 29 i Antetokounmpo sa 23 pogotka. Wizardsima, koji se bore za ulazak u “play-in” nije pomoglo ni 42 ubačaja Bradleya Beala niti još jedan “triple-double” Russella Westbrooka od 29 koševa, 17 asistencija i 12 skokova.