BOGDANOVIĆ I UTAH JAZZ SU NEZAUSTAVLJIVI: Hrvat iz Mostara ponovno jedan od najboljih; Poludio je i na suca krajem poluvremena

Najbolji hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović odigrao je još jednu dobru utakmicu u NBA ligi za svoj Utah Jazz. Babo je u nedjelju navečer po hrvatskom vremenu u pobjedi nad Indiana Pacersima 103:95 u Salt Lake Cityju ubacio 18 poena uz pet skokova i dvije asistencije za 35 minuta igre, uz šut za dva 5-14, za tri 3-8, slobodna 5-5.

Utah je ostvario četvrtu uzastopnu te nevjerojatnu 15. pobjedu u posljednjih šesnaest susreta. OVDJE pogledajte što se sve događalo u utakmici.

Jazzeri su s omjerom 19-5 trenutno najbolja momčad lige. Bojan Bogdanović nije najbolje počeo susret protiv svoje bivše momčadi, na poluvremenu je imao samo tri poena uz loš šut 1-7.

Ipak, iz utakmice u utakmicu se diže, poboljšao je u posljednje vrijeme svoje brojke (sad je na 15.8 poena, 3.8 skoka i 2.1 dodavanje, i bilo je samo pitanje vremena kad će uhvatiti ritam i biti onaj stari Bogdanović na 20+ poena skoro svaki dvoboj. Pri rezultatu 47:47 na samom kraju druge četvrtine, sa zvukom sirene Bogdanović je dobio udarac po desnoj ruci, ali sudac nije svirao prekršaj, zbog čega je Babo negodovao…

Final Jazz 103 Pacers 95 Donovan Mitchell finishes 1 rebound shy of a triople double scoring 27 dishing out 11 assists & grabbing 9 rebounds former Pacer Bojan Bogdanovic 18 Rudy Gobert with a double double scoring 16 & grabbing 16 rebounds Jordan Clarkson 17 off the bench

Najbolji u momčadi Jazza, koja je igrala bet startnog playja Mikea Conleyja, bio je nominalno prva zvijezda momčadi Donovan Mitchell s 27 poena, 11 asistencija i devet skokova, jocker s klupe Jordan Clarkson je pridodao 17, a jedan manje startni centar Rudy Gobert koji je upisao i 16 skokova. Pacerse je predvodio Domantas Sabonis s 20 koševa i devet skokova.

“I kad nismo šuterski dobri, postoje i drugi načini za pobijediti utakmicu i to smo pokazali, našli smo drugačiji put prema slavlju”, kazao je Bojan Bogdanović nakon utakmice.

— Ryan Miller (@millerjryan) February 7, 2021