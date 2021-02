Utah Jazz, za koji nastupa i u posljednje vrijeme briljira hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović, upisao je sinoć novu pobjedu i tako zasjeo na vrh Zapadne konferencije NBA lige.

Jazzeri su slavili protiv Detroita 117:105, a Bojan Bogdanović imao je važnu rolu u njihovoj pobjedi. Utakmicu je završio s 18 poena, tri asistencije, tri skoka te jednom ukradenom loptom. Babo je u ovoj utakmici zabio četiri trice iz osam pokušaja, a najvažnije su bile dvije trice zaredom kad se doslovno lomila utakmica. Nakon njegovih je trica Utah stigao do vodstva od 10 razlike 48 sekundi prije kraja i priča je tu bila gotova.

Bogdanović je ovom dobrom partijom nastavio svoj pozitivan niz. Prije četiri dana zabio je Mavericksima 32 poena, a prije dva dana Nuggetsima 29. Ipak, kod Utaha je danas najbolji bio Donovan Mitchell koji je zabio 32 poena, a u Detroitu je prvi strijelac s 27 poena bio Jerami Grant. Sažetak utakmice pogledajte OVDJE.

Q2 7:23 DET 33 · UTA 51

Bojan Bogdanovic has passed Alec Burks for 15th on the Jazz All-Time three pointers list with 245

source: NBA alerts pic.twitter.com/y5cfOaBMl0

— Top Data NBA… Live! (@TopDataNBA_Live) February 3, 2021