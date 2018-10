BOGDANOVIĆ I OLADIPO ZAJEDNIČKIM SNAGAMA SREDILI CAVSE: LeBron se još jednom upisao u povijest

Indiana je bez većih problema došla do pobjede na Cavsima

Bojan Boganović je sinoć bio najbolji strijelac u pobjedi svojih Indiana Pacersa nad Cleveland Cavaliersima sa 25 koševa, dok je Dario Šarić također u pobjedi Philadephia 76ersa ubacio 11 koševa.

Indiana Pacers su u gostima sa 119-107 pobijedili Cleveland Cavalierse, a Bogdanović je u 31 minutu na terenu zabio 25 koševa uz šut iz igre 10/14 i trice 2/5 i tome pridodao tri skoka, dvije asistencije i jednu ukradenu loptu. Victor Oladipo je dodao 24 koša, od čega šest u zadnjih sedam i pol minute.

Clevelandu je ovo šesti uzastopni poraz od početka sezone. Ante Žižić je odigrao tri minute za Clevaland i postigao je samo jedan pogodak uz jedan skok. Rodney Hood je ubacio 17 koševa, Larry Nance Jr. 15, a George Hill 14 za Cavalierse.

Šarić vrlo dobar u pobjedi 76-ersa

Cleveland je gubio 97-91 nakon trice Jordana Clarksona nešto više od devet minute prije kraja, ali onda su Pacersi ušli u seriju od osam koševa što je postalo nedostižno. Philadelphia 76ers su sa 105-103 svladali Charlotte Hornetse, a do pobjede ih je vodio Joel Embiid sa 27 koševa i 14 skokova.

Najveća prednost Sixersa iznosila je devet koševa i to u prvom poluvremenu, dok su Hornetsi imali prednost od šest koševa u trećoj četvrtini, no utakmicu je odlučila zadnja minuta.

Philadelphia je povela sa 102-99 nakon trice JJ Redicka 2:03 do kraja. Nakon pogotka Kemba Walkera za Hornetse, Robert Covington pogađa još jednu tricu za 105-101 za Philadelphiju 1:44 do kraja. Hornetsi nakon toga ne iskorištavaju tri napada za koš i sljedeći koš zabija Walker tek sa linije slobodnih bacanja 2.6 sekunde prije kraja.

Covington je utakmicu završio sa 18 koševa, a Redick sa 15. Ben Simmons je dodao 14, a Dario Šarić je u 30 minuta na terenu zabio 11 koševa (šut iz igre 4/9, 1/3 trice) uz sedam skokova i jednu asistenciju. Najbolji kod Hornetsa bio je Walker sa 37 koševa.

LeBron ušao u povijest

LA Lakers Ivice Zubca su poraženi sinoć u gostima, sa 110-106 su ih pobijedili San Antonio Spursi. Večer je obilježio LeBron James koji je postao šesti najbolji strijelac svih vremena u NBA sa ukupno 31.202 koša. James je prestigao Dirka Nowitzkog kada je zabio svoj 20. i 21. koš osam minuta prije kraja treće četvrtine.

Utakmicu je završio sa 35 koševa. “Kralj James” je također stigao do šestog mjesta po broju koševa zabijenih u utakmicama regularnog dijela sezone (11.339), kojeg je do sinoć držao Shaquille O’Neal (11.330). Tri najbolja strijelca svih vremena u NBA su Kareem Abdul-Jabbar (38.387 koševa od 1969. do 1989.), Karl Malone (36.928 koševa od 1985. do 2004.) i Kobe Bryant (33.643 koševa od 1996. do 2016.), a svima je zajedničko da su karijeri nosili dres Lakersa.

Zubac nije ulazio u igru za Lakerse, a Spursima je pobjedu donio DeMar DeRozan sa 30 koševa.

Na teren je sinoć istrčao još jedan hrvatski reprezentativac. Dragan Bender je u četvrtom porazu ove sezone svojih Phoenix Sunsa od kojih su sa 117-96 bolji bili Memphis Grizzlies u četiri minute zabio dva koša (šut iz igre 1/2) i upisao dva skoka. Najbolji strijelac Phoenixa bio je DeAndre Ayton sa 24 koša, dok je kod Grizzliesa Marc Gasol ubacio 19 koševa, a po 18 MarShon Brooks i Mike Conley.