BOGDANOVIĆ BEZ DLAKE NA JEZIKU: Babo prozvao izbornika Anzulovića, rekao ono što mnogi misle, a malo tko se usudi

Hrvatski košarkaški reprezentativac odlično igra za Indiana Pacerse

Vođa hrvatske košarkaške reprezentacije Bojan Bogdanović igra svoju najzreliju sezonu među košarkaškom elitom u NBA ligi. Na prosjecima je od 16,4 poena i 3,9 skokova po utakmici, ali i fantastičnih 47 posto preciznosti za tri poena s kojima je u samom vrhu najjače košarkaške lige svijeta.

Opušten i pun samopouzdanja

“Pa to je samopouzdanje, zapravo, najbolji odgovor na pitanje zašto bolje šutiram. U posljednje dvije sezone u Pacersima ja igram prave, ozbiljne minute startera u NBA ligi. OK, bio sam starter i u Netsima, ali to nisu bile one prave minute čovjeka petorke u NBA-u jer se tu miksalo, pa je puno toga ovisilo o tome kako ću otvoriti utakmicu, pa je o tome ovisilo i koliko ću igrati i koliko će se igrati na mene. Sada znam da uvijek imam svojih 30 minuta, pa mogu biti puno opušteniji, a to sve skupa utječe i na moje samopouzdanje, a samim time i na moj šut”, kazuje Bogdanović za Sportske novosti u razgovoru u kojem se osvrnuo i na neuspjeh reprezentacije pred kojom su sušne godine, odnosno prvo natjecanje koje se smiješi je Europsko prvenstvo 2021. godine.

On je tu

Bude li zdrav Bogdanović će biti prisutan u reprezentaciji.

“Ma, nema tu kod mene upitnika. Ja se nadam da ću biti zdrav i nosi me ta vjera, to nadanje da opet idemo zajedno nešto pokušati. Meni je glavni cilj karijere, od prvog dana, bio nešto osvojiti s reprezentacijom i to se kod mene neće promijeniti, koliko god neuspjeha prikupili putem. Naravno, iz godinu u godinu sve je to teže, jako će nas zaboljeti što nas ova dva ljeta neće biti nigdje…”

Neuspjeh (zasad) u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo otvorio je neke vruće teme pa se tako govorilo o nesportskom životu pojedinaca u vrijeme pripreme, promašenim pozivima…

Bedastoće i alibiji

“Ponovio bih, kao prvo, da apsolutno ne stoji ona konstatacija da smo bili nespremni jer mogu argumentirano potvrditi da smo u rujnu bili spremniji nego u lipnju, kad smo dobili Italiju i Rumunjsku. A ta priča o našim izlascima i piću, meni nije jasno tko to priča i tko širi takve bedastoće, to je, po meni, glupa i izlizana priča. Pa mi smo cijele pripreme bili u Svetom Martinu, a tko je god bio tamo, dobro zna kakva je tamo ‘luda ponuda’ za izlaske. I ako ima netko da mu nešto nije jasno, mislim da bi bilo pošteno nazvati bilo koga od nas i reći nam direktno što žele, a ne se igrati skrivača. I ta Anzulovićeva priča o dva igrača, ma to nema veze s vezom. Ako su znali da neće odgovoriti zahtjevima, zašto ih se pozvalo?”, pita bez zadrške Bogdanović dodajući i ovo:

“Poslije utakmice u Poljskoj razgovarao sam sa Stojkom Vrankovićem, bilo je to dan-dva poslije, a od tada se nisam ni s kim čuo. Razgovaram i s ostalima i svakog su našeg igrača pogodile te priče i pričice. Svakog od nas. Mi svi znamo da smo izgubili od Litve i Poljske tada i da smo za to sami krivi, ali ne znam zašto neki drugi traže alibije na mjestima na kojima to nije potrebno.”