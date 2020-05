BIVŠI JORDANOV SUIGRAČ PROGOVORIO O NJEGOVOJ MRAČNOJ STRANI: ‘Da, na treningu me udario šakom u glavu’

‘Na jedan čudan način, to je bilo nužno da bismo postali još bolji nego prije’

Podosta se ružna slika stvorila o, prema mnogima, najvećem košarkašu svih vremena Michaelu Jordanu, nakon ovotjedne epizode “Posljednjeg plesa”, dokumentarnog filma o slavnoj generaciji Chicago Bullsa.

Otkrivena je i Jordanova mračna strana, a među najspornijim trenucima je i ona situacija kada je udario šakom u glavu svog suigrača Stevea Kerra. Dogodilo se to na treningu, a sada je o incidentu, godinama nakon, progovorio i Kerr.

“Nije to nešto na što sam ponosan. Takve stvari su se događale u svakoj ekipi, to je nešto što je normalno za sportske kolektive. Stvar je kompetitivnosti. Čudno je gledati kako svi pričaju o tome, ljudi to propituju dok gledaju”, rekao je Kerr kod Nicka Friedella na ESPN-u.

Kazao je kako mu se Jordan brzo ispričao i da su kasnije bili u dobrim odnosima. “Jordan me nazvao dan kasnije i ispričao mi se. Na jedan čudan način, to je bilo nužno da bismo postali još bolji nego prije. Više smo si vjerovali nakon toga. Od onda nismo pričali o tome. Ni ne razmišljam o tome, ali me često pitaju za tu situaciju”, ispričao je Kerr.