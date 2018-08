BIVŠI HRVATSKI REPREZENTATIVAC U MURCIJI: Iskustvo iz NBA lige spreman je prenijeti u najjaču europsku ligu

‘Momčadi ću doprinositi, bilo kao član prve petorke ili s klupe’

Bivši hrvatski košarkaški reprezentativac, 32-godišnji Zagrepčanin Damjan Rudež, u utorak je predstavljen u španjolskom prvoligašu UCAM Murciji s kojom je potpisao jednogodišnji ugovor.

“Izuzetno sam zadovoljan i ponosan što sam u Murciji. I fizički i psihološki se jako dobro osjećam. Prošle godine sam imao tešku sezonu no iz svih situacija se nešto nauči. Sada se osjećam fenomenalno, pun sam pozitivne energije”, rekao je 32-godišnji krilni igrač na predstavljanju u gradu na jugu Španjolske.

Čuo lijepe stvari

Rudež je prošlu sezonu započeo u Valenciji, no ondje nije dobivao priliku pa je u veljači ove godine prešao u Monaco s kojim je igrao finale FIBA Lige prvaka. U finalu je bolji bio atenski AEK, dok je treće mjesto na Final Fouru zauzela upravo UCAM Murcia.

¡Ya está aquí! Hoy hemos presentado oficialmente a @Damjan_Rudez y no podemos estar más contentos ❤️. ¡Muchas ganas de que empiece!https://t.co/BRU1SIS0i2 pic.twitter.com/cQkJVu8oBC — UCAM Murcia (@UCAMMurcia) August 28, 2018

“O klubu sam uvijek slušao lijepe stvari, a također i o gradu. Nadalje, ponosan sam što ću igrati u španjolskoj ligi, najboljoj u Europi, gdje svi želimo igrati. Nastojat ću vratiti dobar dojam na parketu, izboriti se za minute na terenu te pomoći ekipi svojim iskustvom”, izjavio je Rudež.

Prije odlaska u Valenciju, gdje je proveo tri mjeseca, Rudež je tri sezone proveo u NBA momčadima Orlando Magic (2016/17.), Minnesota Timberwolves (2015/16.) i Indiana Pacers (2014/15.).

“Osjećam se ugodno sa stečenim iskustvom, a u Murciji sam spreman preuzeti ulogu koju mi daju. Nastojat ću doprinijeti svime čime ću moći”, poručio je.

Gladni uspjeha

Murcia je prošle sezone završila u prvenstvu na desetom mjestu među 18 klubova prve lige. Naslov je osvojio Real Madrid.

Nakon što se u utorak priključio novim suigračima na pripremama za predstojeću sezonu, situacija ga je podsjetila na onu kada je od 2012. do 2014. igrao za Zaragozu, od kuda se bio otisnuo u NBA ligu.

“Sve me podsjeća na godine provedene u Zaragozi. Ljudi su bili gladni uspjeha, a ekipa je imala karakter. To sada ovdje primjećujem i to me čini sretnim. Nadam se da će se sve to sada ponoviti s Murcijom. Trebamo naporno raditi te željeti pobjeđivati”, poručio je Rudež uvjeren da je zahvaljujući iskustvu danas bolji igrač nego što je bio u Zaragozi.

Motiviran

Španjolska publika sjeća ga se iz tog vremena.

“Uvjeren sam da ću dobiti minute, no morat ću ih zaslužiti napornim radom. Momčadi ću doprinositi, bilo kao član prve petorke ili s klupe. S obzirom da nisam igrao puno u protekle dvije sezone željan sam zabijanja koševa”, rekao je.

“Osobno sam motiviran pokazati čitavom svijetu, a i sebi samome, da mogu igrati fantastičnu košarku. Imam ambiciju te još dobrih godina ispred sebe”, zaključio je stalni član hrvatske reprezentacije od 2011. do 2015. godine, s kojom je bio na tri europska prvenstva i Svjetskom prvenstvu 2014. u Španjolskoj.