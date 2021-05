Nekadašnja NBA zvijezda, Rex Chapman, prije nekoliko dana objavio je na Twitteru fotografiju sa susreta između Jugoslavije i sveučilišta Kentucky koja je odigrana 1986. godine.

“Jugoslavija vs Kentucky. 18. studeni 1986. Ja i Dražen Petrović smo na ovoj fotografiji … Također, u njihovoj momčadi bili su Dino Rađa, Vlade Divac i mladi Toni Kukoč. Pobijedili su nas s dva razlike, 76-74”, napisao je. A sasvim sigurno tada nije mogao zamisliti da će nabrojani igrači svi redom ući u Košarkašku kuću slavnih u Springfieldu.

We had Ed Davender. My backcourt mate. He was reeeeally good. We also had James Blackmon Sr, Richard Madison, Winston Bennett, Rob Lock and Cedrick Jenkins. A squad of McDonald’s All-Americans.

