BILA JE TO NAJVEĆA IZDAJA IKAD U BULLSIMA: No, onda se dogodilo nešto neočekivano; ‘Stao je pred njega i počeo plakati’

Vjerojatno ste čuli za jedan od najpoznatijih, ako ne i najpoznatiji incident Scottiea Pippena, kada je 1994. godine u trećoj utakmici polufinala Istoka protiv New York Knicksa, u trenutku kad je društvo iz “Velike jabuke” vodilo u seriji 2-0 i pri rezultatu 102:102 1.8 sekundi prije kraja dvoboja, odbio ući u igru jer je posljednja lopta, ona za pobjedu, bila dogovorena da ide u ruke upravo Toniju Kukoču, a ne njemu. Iako je on, nakon odlaska Jordana u prvu mirovinu (izlet u baseball), bio glavni igrač, Phil Jackson vjerovao je našem košarkašu koji je to povjerenje i opravdao, zabivši jedan od najvažnijih koševa svoje velike karijere. Više o tome možete pročitati – OVDJE.

No, malo se toga zna što je uslijedilo nakon. Sad se otkriva u sedmoj epizodi megapopularnog ESPN-ovog dokumentarca “Posljednji Ples” (The Last Dance), koji prikazuje 10 000 minuta nikad objavljenog video materijala o jednoj od najvećih sportskih dinastija ikad, Chicago Bullsima i njihovom pohodu na šest naslova prvaka NBA lige, kao i o karijeri najboljeg košarkaša današnjice Michaela Jordana.

“Kad je Pip odbio ući u igru, bilo je poput Twilight Zone. Koji se k*rac događa”, govori Horace Grant, tada jedan od ključnih igrača Bullsa.

Toni Kukoč ističe:

“Očito sam bio sretan što sam pogodio koš, ali čitava ta situacija, prolaziš kroz svlačionicu i vidiš da su svi ljuti što stvari nisu dobre”, rekao je Toni Kukoč, nakon kojeg je na red došao Steve Kerr.

“Ostavio nas je i nismo mogli vjerovati da se to dogodilo. A radi se o jednom od najomiljenijih igrača u svlačionici, jednom od najomiljenijih ljudi na svijetu. Bilo je to itekako potresno za nas”.

John Paxon junak je Bullsa iz 1993. godine, jer je upravo on pogodio tricu koja je donijela treći naslov Chicagu, ovog puta u finalu protiv Phoenix Sunsa na njihovom terenu…

“To što je on učinio, to jednostavno ne očekujete da će vam suigrač napraviti”.

Phil Jackson posebno je bio potresen događajem…

“Bilo je to nešto što nikad nismo mislili da će nam se dogoditi. Da, samo prestane netko igrati. Itekako je to utjecalo na nas, na čitavu momčad”.

Tada je uslijedilo nešto što također nitko nije očekivao. U svlačionici je vladala loša atmosfera. Kao da su već ispali iz doigravanja. I sam Johna Paxon kaže kako mu je taj trenutak jedan od onih koje pamti…

Horace Grant, nadalje, govori:

“Bill Cartwright se tada ustaje i počinje sa svojim govorom. Okreće se prema Pippenu i kaže: ‘Pip, ostavio si nas na cjedilu, ne mogu vjerovati’… I počne plakati…”

Steve Kerr nastavlja prepričavati događaj…

“Suze su mu se slijevale niz lice i onda je rekao: ‘Scottie, ne mogu vjerovati da si nas tako ostavio na cjedilu”.

Bill Cartwright dao je i svoje viđenje situacije i svog istupa…

“Predaleko smo došli s ovom momčadi da bi samo tako otišla”.

Bill Wennington, nadalje, govori:

“Scottie je bio u suzama i uzrujan, shvatio je da je napravio pogrešku. ‘Mislio sam da sam veći od utakmice, a nisam’. Ispričao se svima”.

Najgore od svega što su svi znali da to nije dio Pippenovog karaktera. On je bio full blaža verzija Michaela Jordana, koji je pokazivao emocije prema suigraču, bio je dobar prema svima i sa svima, te stoga jako popularan. O njegovoj ulozi u momčadi bez Jordana, bespredmetno je i spominjati. Te je sezone bio MVP kalibar…

“Znali smo da nije to on. Ali znali smo i da će mu to biti mrlja na reputaciju”.

Iako tada nije igrao u klubu, sljedećeg dana Michael Jordan nazvao je Phila Jacksona:

“Ne znam hoće li Scottie ikad to preboljeti što je napravio”, priča Phil Jackson, a Michael Jordan to objašnjava:

“Uvijek će u jednom trenutku razgovora doći na tu situaciju”.

“To je jedan od onih incidenata za koje želim da se nikad nisu dogodili, ali opet ne bi ništa mijenjao”.

Sljedećih nekoliko dana koji su uslijedili bili su bitni za momčad. Trebali su ostati usredotočeni na hvatanje serije, smanjili su na 2-1, ali ovo je bilo preveliko.

No, Scottie se vratio na pravi način, tako da je ostatak serije odigrao vrhunski, okrenuo situaciju, ali ipak su Bullsi na kraju pali u sedam utakmica…

“Prihvatili smo njegovu ispriku i krenuli dalje. Došli smo vrlo blizu da odemo daleko u playoffu, ali smo izgubili sedmu u Madison Square Gardenu”, zaključuje Steve Kerr.