‘BILA JE TO NAJTEŽA UTAKMICA IKAD’: Bullsi su bili grogirani, a onda je uskrsnuo Kukoč; ‘Svaki šut bio mu je ključan’

Najteža utakmica Chicago Bullsa možda ikad – ona sedma finala Istoka 1998.

Ugledni američki ESPN, u čijoj je produkciji nastao dokumentarni serijal pod nazivom “Posljednji ples” (The Last Dance) o legendarnoj generaciji Chicago Bullsa i njenoj posljednjoj sezoni u kojoj su lovili svoj 6 naslov 1997./1998., a čije prve 4 epizode od ukupno 10 možete pogledati na Netflixu, u velikom tekstu piše o najtežem meču Jordanove momčadi i tome kako je Kukoč briljirao onda kad je to bilo najpotrebnije. U toj je utakmici bio drugi strijelac svoje momčadi s 21 poenom, uz 4 skoka, jedno dodavanje i sjajan šut 7-11 iz igre za dvicu i 3-4 za tricu. Ukupno je bio treći strijelac utakmice, iza Michaela Jordana s 28 poena i Reggiea Millera iz Indiane sa 22.

Pacersi su Bullsima bili iznimno težak suparnik

Sedmi, odlučujući dvoboj finala Istoka 1998. protiv Indiane bio je ključni meč između dvije fighterske momčadi u kojem su Pacersi nasuprot sebi imali aktualnog prvaka grogiranog, na konopcima.

Pacersi su te godine Bullsima bili težak i umalo fatalan protivnik. Ovo im je bio tek drugi i posljednji put u šest uspješnih pohoda na titulu da su morali igrati sedmu utakmicu doigravanja istočne konferencije. Prvu i jedinu do tada igrali su još 1992. u drugom krugu play-offa, ali tada su New York Knickse razbili s 29 poena razlike.

Bullsi su do svih šest naslova došli a da nisu morali igrati sedmu utakmicu finala, ali u posljednjem jurišu na titulu nikad nisu bili bliže tome da uopće ne dođu do finalne serije. Svašta se događalo…

ESPN u svom opširnom tekstu iznosi detalje, pa tako piše kako su košarkaši Indiana Pacersa sjedili u svojoj svlačionici uoči dvoboja, kad je njihov trener Larry Bird došao, stao na sredinu svlačionice kako bi im se obratio. Bird nije bio velik govornik. Znali su igrači što trebaju činiti, sve su na treningu naučili. Bird je pogledao igrače, prešao je pogledom po svlačionici…

“Zaboravite X i O, tko će koga čuvati i s kim će se tko križati. Idemo izaći na teren i razvaliti im d*pe”, rekao je Larry Bird.

“Pogledali smo se i uzviknuli to, o da”, prisjetio se tadašnji rezervni centar Pacersa Antonio Davis (Dale Davis i Rik Smits su bili startni visoki igrači Pacersa).

“Svi smo skočili sa svojih mjesta i rekli o da, idemo, da”, istaknuo je Jalen Rose.

Pacersi su se nadali da će izbjeći tu sedmu utakmicu u Chicagu

Pacersi su se nadali da će izbjeći tu sedmu utakmicu u Chicagu. Prvog dana trening kampa Bird je postavio cilj, a igrači su ga dobro zapamtili: Dobiti prednost domaćeg parketa…

“Oduvijek je smatrao da će utakmica 7 na gostovanju biti teška. Mi smo se tada oslanjali na Marka Jacksona koji je igrao leđima okrenut košu, ali Bullsi su na to odgovorili tako što ga je čuvao Scottie Pippen, koji ga je u prve dvije utakmice natjerao na čak 14 izgubljenih lopti. To je Pippenu uspjelo tako što je Jacksona mlatio kao životinju po cijelom terenu. Takvo nešto je bilo legalno u to vrijeme. Međutim, ova sedma utakmica bila je posebno brutalna, pravi UFC obračun”, rekao je Chris Mullin, koji je od 1997. do 2000. godine. Indiana je imala plan koji je bio ovakav: Osvetiti se Bullsima za poraze u konferencijskim finalima 1994. i 1995., kada je Jordan pauzirao, ali je igrao Kukoč, zatim okončati vladavinu Bullsa i onemogućiti ih u osvajanju trećeg naslova zaredom, pa biti upamćeni kao oni koji su umirovili Michaela Jordana, te, konačno, ući u veliku finale i borbu za naslov koji su toliko htjeli..

Međutim, to su morali napraviti na najgorem mjestu za igrati sedmu utakmicu, u Chicagu…

“Nikada neću zaboraviti tu buku na sedmoj utakmici u Ludari na Madisonu. Bilo je tako glasno da nismo mogli čuti jedni druge ni uopće komunicirati glasom. Igrali smo po instinktu jer nam zaglušujuća buka navijača Chicaga nije dopuštala ništa drugo.”

“Ne mogu razgovarati o utakmici broj 7 bez razmišljanja o utakmici broj 5”, rekao je play Indiane Travis Best.

“Bili smo na visini. Osjećali smo da ćemo pobijediti.”

No, Chicago Bullsi su znali za što su sposobni. United Center njihov je teritorij, iako su Bullsi tada bili shvatili da je to za njih neistraženi teritorij, zbog cjelokupne situacije u kojoj su se nalazili.

“Ne bih rekao da smo se bojali”, kazao je Bill Wennington, rezervni centar u Chicagu, “ali znali smo da nas čeka strašna utakmica i da to oni znaju”.

‘Znali smo da su nas pročitali’

Randy Brown, tada igrač Bullsa, svjedoči da je nakon poraza kod Indiane u šestoj utakmici Jordan ušao u svlačionicu ponavljajući “ovo je samo jedna izbočina, grba na našem putu”, ali činjenica je da su Pacersi ovom pobjedom poslali Bullse u njima nepoznate vode. Osjećali su se nemoćno…

“Znali smo da su nas pročitali” sjeća se Bill Wennington.

Brown dodaje:

“Emotivno smo bili potpuno potrošeni.”

Na treningu dan prije utakmice broj 7, trener Chicago Bullsa Phil Jackson savjetovao je svoje igrače da pronađu snagu u ranjivosti…

“Rekao je da je važna stvar ne bojati se izgubiti”, kazao je Steve Kerr, tadašnji play Bullsa, sadašnji trener Golden State Warriorsa.

“Prigrlite ideju da biste mogli izgubiti. Suočite se s tim”, rekao je Phil Jackson.

Međutim, Jordan ga je prekinuo: ‘Je*eš to, Phile, mi ne gubimo!’, okupio ih sve rukama u sredini, uzviknuo ‘1-2-3 Bulls!’ i otišao kući.

“Nakon toga pomisao da bismo mogli izgubiti više nikako nije ušla u našu svlačionicu”, pamti Toni Kukoč i dodaje:

“Prije meča bilo je mirnije nego inače. Svatko od nas bio je sam sa svojim mislima i vrtio scenarije što bi moglo biti na utakmici.”

Jordan bio uvjeren u pobjedu

Jordan je u medijima rekao kako će Bullsi pobijediti u utakmici. Bio je on ipak krajnji adut. “Imali smo MJ, a nitko drugi nije”, rekao je Jud Buechler, rezervni košarkaš Bullsa.

Kerr i Buechler zajedno su autom došli u United Center. Često su o svemu pričali, ali ne i ovog puta. Sjedili su u tišini prvih 15 minuta. Kerr je razbio napetost uvjeravajući Buechlera da eventualni poraz ne može izbrisati njihova dva osvojena prethodna prvenstva.

“Rekao sam Stevieu da nema šanse da je Michaelova posljednja utakmica gubitak u finalu konferencije”, dodao je Buechler.

“Postojao je samo jedan način da se to završi.”

Nekoliko minuta prije utakmice vladala je smirenost…

“Pomisao na poraz nikada nije ušla u našu svlačionicu”, otkrio je Toni Kukoč i nastavio:

Kako je Kukoč vodio bitku s Davisom i u trećoj – eksplodirao

“Bili smo mirni prije utakmice, svatko je bio u svom nekom svijetu, razmišljajući, vrteći film što bi se moglo dogoditi u utakmici. Bili smo koncetrirani”.

Phil Jackson maksimalno se kockao time što je u odlučujućoj utakmici krenuo s Kukočem u prvoj petorci, a sa svojim prvim skakačem Dennisom Rodmanom kao rezervom. Prije sedme utakmice otkrio je da će odmah na početku zamijeniti Kukoča ako ga Dale Davis stisne pod koš. No, ovaj je obranu na njemu spektakularno odradio u prvoj četvrtini, ali Jackson se tvrdoglavo držao Kukoča. No, Indiana je bolje otvorila susret, tricom Marka Jacksona 6:32 prije kraja prve četvrtine Indiana je vodila +10 (17:7), a nakon što su Pippen i Longley izgubili loptu, Dale Davis je ponovno zabio preko Kukoča za +12 Pacersa (19:7, imali Pacersi i 20:8 5:21 minuta prije kraja prve dionice).

To je bio napravio i nešto ranije, pa su komentatori utakmice u tom trenutku bili rekli sad će ga izvaditi iz igre. No, nakon time-outa Kukoč je i dalje bio u igri. Philu Jacksonu se to isplatilo u trećoj, koju je Toni otvorio s brzih 7 poena (dva šuta iz igre nakon izvlačenja van i trica, tri od tri iz igre u tom periodu spomenute dionice) za 58:52 Bullsa.

Kukoč pogodio pet puta zaredom, od čega tri trice

Kukoč je nakon toga pogodio pet puta zaredom, od čega tri trice, i tako Bullse 2.17 minuta prije kraja doveo do njihovog najvišeg vodstva 69:61. Prije toga je odigrao dobru obranu nad Rikom Smitsom i Antonijem Davisom, kad je prilikom preuzimanja presjekao jedno dodavanje u reketu… Bio je to najvažniji Kukočev niz u sedam godina među Bullsima, od čega su tri šampionske…

Igrači Indiane istaknuli su kako je “svaki Kukočev šut koji je ušao bio je ključan, a tih šuteva je bilo više od nekoliko”, prisjeća se Indianin Travis Best.

“Kukoč je razvukao naše visoke igrače i to je bilo to”, dodaje njegov suigrač Derrick McKey.

Igrači Bullsa sjećaju se da nisu slavili nakon utakmice koju su dobili 83:88.

“Bio je to najstrašniji, najteži meč koji smo igrali”, tvrdi Steve Kerr.

U svlačionici, s druge strane, bilo je suza. Nekoliko igrača je plakalo… Mark Jackson hodao je od igrača do igrača, podsjetivši ih kako su daleko stigli…

“Bili smo ponosni”, rekao je Jackson.

“I gotovo zadovoljni. Skoro kao što biste mogli zamisliti da se Joe Frazier osjećao dok su proglasili Muhammada Alija pobjednikom. Dok zvuk gonga se nije čuo, nikad nismo mislili da ćemo izgubiti.”

Jerry Krause ušao čestitati Pacersima, ali nitko nije želio razgovarati s njim

Jerry Krause, GM Bullsa, ušao je čestitati Pacersima, ali nitko nije želio razgovarati s njim. Nekoliko djelatnika povuklo se u privatni ured dok Krause nije otišao.

Bird je očistio svlačionicu od svih, osim od igrača, trenera i osoblja. Stao je da im se ponovno obrati. Igračima je rekao da je ponosan na njih, i da je tužno što je njihov put završen. “Glas mu je malo emotivno zvučao, kao da je drhtao”, prisjetili su se igrači.

Rose se i dalje ljutio što ga je Bird izvadio iz igre. Istuširao se i izjurio van. Ostatak ekipe ostao je u svlačionici, u tišini, poput boksača koji je odradio pakleni meč od 12 rundi.

“Nitko nije mislio da ćemo doći do sedme utakmice i da ćemo imati priliku za veliko finale”, rekao je McKey i zaključio:

“Nitko osim nas.”