Charles Barkley nije baš bio najpristojniji igrač u povijesti NBA lige, no unatoč tome bio je jako dobar prijatelj svog velikog rivala Michaela Jordana. Bar dok nisu zaratili. Dokumentarac The Last Dance pozabavio se odnosom Barkleya i Jordana, a sam Barkley razjasnio je cijelu priču u ESPN-ovom showu.

“Taj čovjek mi je bio kao brat 20 i nešto godina. i osjećam se tužno. Još uvijek mislim da je najbolji košarkaš svih vremena. Želim mu sve najbolje, ali ne mogu mu oko toga pomoći”, rekao je Barkley u ESPN-ovoj emisiji Tuesday’s Waddle and Silvy Show.

Sporna izjava

Barkley ima dugu povijest s Jordanom. Zajedno su igrali u Dream Teamu, a jedan protiv drugoga odigrali su nezaboravno NBA finale 1993. godine. No Barkley je Jordana naljutio izjavom prije osam godina kad je Jordan postao većinski vlasnik Charlotte Hornetsa.

“Najviše me muči u svemu tome što mislim da nisam rekao ništa strašno. Koliko god volim Michaela, mislio sam da neće biti uspješan dok god bude zapošljavao svoje prijatelje i ostale dupelisce”, rekao je Barkley.

Barkleya je naljutila i činjenica da je nekadašnji trener Bullsa Phil Jackson isto tako komentirao Jordana, ali su Michael i on ostali u dobrim odnosima bez obzira na sve.

Na pitanje hoće li se situacija razriješiti između njih, Barkley je u svom stilu odgovorio da Jordan “ima njegov broj telefona”.