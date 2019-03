BARCELONA NA KRILIMA ANTE TOMIĆA SLOMILA REAL: Hrvatski centar ponovno je briljirao za Katalonce

Nakon što je ranije ove sezone riješio jedan derbi, Ante Tomić ponovno je učinio isto

Košarkaši Barcelone pobijedili su Real Madrid u 24. kolu Eurolige rezultatom 77:70. Barca je nedavno pobijedila Real u finalu Kupa kralja i stigla je do trofeja nakon velike drame, no večeras je u istoj dvorani momčad Svetislava Pešića lakše došla do pobjede.

Real je 5:0 serijom otvorio meč, imao je vodstvo većim dijelom prve četvrtine, koju je okončao u svoju korist (17:16), da bi potom Real otišao i na osam razlike, a onda je Barcelona preuzela vodstvo i do poluvremena stekla pet bodova prednosti (42:37).

Rutinski odrađen posao

Katalonska momčad je ubrzo imala i maksimalnih 13 poena prednosti nad ljutim rivalom iz Madrida. Do kraja meča Real se pokušavao vratiti, ali Barcelona je održavala prednost i na kraju upisala pobjedu.

Barcelona je stigla do 15. pobjede, dok je Real upisao šesti poraz, ali je i dalje iza Fenera i CSKA, dok je Barca peta. Ante Tomić je s 22 poena predvodio Barcu, a hrvatski centar je uz to imao i 13 skokova. Thomas Heurtel je ubacio 17 poena uz 10 asistencija. Kod Reala Rudy Fernandez je ubacio 15, Anthony Randolph 12 uz 9 skokova i Jaycee Carroll 10 poena.