Ovako je Bogdanović protutnjao New Orleansom u porazu Jazzera

Vodeći sastav američke profesionalne košarkaške NBA lige Utah Jazz izgubio je noćas po hrvatskom vremenu na gostovanju kod New Orleans Pelicansa sa 124:129 (ovo je bio tek osmi poraz sezone za Jazzere, drugi u posljednjih tri susreta), usprkos odličnoj šuterskoj večeri hrvatskog reprezentativca, našeg najboljeg košarkaša i najskupljeg hrvatskog sportaša ikad Bojana Bogdanovića, koji je ubacio 31 koš, što je game high, najviše poena u ovom dvoboju.

Odlične brojke

Bogdanović je do tog učinka stigao za 32:26 minuta provedenih na parketu uz šut iz igre 11-21, tricu 7-11 te slobodna bacanja 2-3, a tome je pridodao i sedam skokova, jednu asistenciju i tri osvojene lopte.

Babo je ove sezone (ovo mu je šesta sezona u NBA ligi) dva puta išao do 31 poena, 30. siječnja u Salt Lake Cityju protiv Dallasa, u pobjedi je ubacio 32 poena što mu je season high u poenima. Službene brojke kažu da je Babo noćas po 19. put u NBA karijeri zabio 30 ili više poena, nedavno je ukupno zabio i svoju 1000. tricu (trenutno je na njih 1017), a još tri utakmice mu nedostaju do 500. NBA nastupa u regularnom dijelu. Nije loše…

Bogdanović u veljači na prosjeku od 15.9 poena, ukupno ima 15.7 poena po susretu

Prema statistici uglednog ESPN-a, Bogdanović je u veljači bio na prosjeku od 15.9 poena, 4.1 skok, 2.1 asist, 0.1 blokadu i 0.6 ukradenih lopti po susretu. Ukupno je na prosjeku od 15.7 poena, 3.9 skokova i 2 asista po utakmici.

Bogdanović je nakon dvoboja odgovorio na novinarsko pitanje o čuvanju moćnog Ziona Williamsona:

“On je atleta, jak je i nevjerojatni finišer oko i ispod koša, jedan je od najboljih u ligi u uzimanju svojih skokova. Ako mu date prostora, proći će vas. Jako je nezgodan”.

