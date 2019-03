BABO I DALJE VRUĆ: Pacersi nadoknadili ogroman minus protiv kluba svoje bivše zvijezde, Bogdanović nemilice trpao koš Thundera

Šarić, Žižić i Bogdanović osjetili su NBA akciju u noći na petak

Prije dvije godine Indiana Pacersi odlučili su svoju zvijezdu Paula Georgea poslati u Oklahoma City Thundere u zamjenu za Victora Oladipa i Domantasa Sabonisa. Po drugi put otkako je obavljena ta razmjena igrača George je stigao u Bankers Life Fieldhouse, no ne i dobro se proveo…

Sve do minutu prije kraja ogleda George je izgledao kao igrač odluke, ubacio je 36 poena, imao šest skokova i pet asistencija, a sredinom treće četvrtine njegova je momčad imala i prednost od 19 koševa. U posljednjoj minuti sve je uprskao dvjema izgubljenim loptama, time što se poskliznuo u zadnjem napadu Pacersa i završio na parketu u bloku nakon kojeg je Wesley Matthews ubacio koš odluke za konačnih 108-106. Pritom i ostvario napadački skok budući da je šut za pobjedu promašio Bojan Bogdanović.

Bogdanović ubacio 24

Svestrani Russell Westbrook stigao je do novog trostruko-dvoznamenkastog učinka sa 19 poena, 15 skokova i 11 asistencija, no i on je mogao samo pognuti glavu nakon događaja iz zadnje minute. S druge strane uz Matthewsa (16 poena) istaknuli su se Sabonis (26 koševa, sedam skokova) i Bogdanović koji je ubacio 24 koša za momčad kojoj je potrebna još samo jedna pobjeda da osigura doigravanje NBA lige.

Inače, Bogdanović je u veljači bio na prosjeku od 23,1 koša po utakmici. U ožujku je također fantastičan, po večeri ubacuje 22,3 koša.

Od hrvatskih košarkaša na parketu su bili još Dario Šarić koji je ubacio deset poena u porazu Minnesota Timberwolvesa od Utah Jazza, te Ante Žižić čiji su Clevaland Cavaliersi poraženi od Orlando Magica. Hrvatski centar je utakmicu završio s učinkom od 11 poena i osam uhvaćenih lopti.

NBA liga, rezultati:

Indiana Pacers – Oklahoma City Thunder 108-106

Orlando Magic – Cleveland Cavaliers 120-91

Boston Celtics – Sacramento Kings 126-120

Toronto Raptors – LA Lakers 111-98

Utah Jazz – Minnesota Timberwolves 120-100

Denver Nuggets – Dallas Mavericks 100-99