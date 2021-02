Foto: Screenshot: You Tube

Trenutno je Bogdanović na 15.2 poena, 4.0 skoka i 2.1 asistencije po utakmici

Iz utakmice u utakmicu najbolji hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović podiže svoju razinu forme. Noćas po hrvatskom vremenu Babo je u Staples Centeru protiv Los Angeles Clippersa Ivice Zupca (za 17:00 minuta provedenih u igri upisao tri koša – šut za dva 0-2, slobodna bacanja 3-4) uz osam skokova, dvije asistencije i jednu osvojenu loptu, u porazu svog Utah Jazza 116:112, ostvario je jako dobar učinak. OVDJE pogledajte kako je izgledalo u ovoj zanimljivoj utakmici. Inače, Clippersi su pobjedom zaustavili pobjednički niz Utah Jazza od 9 susreta.

Encerrado: Los Angeles Clippers (22-9) 116 x 112 (24-6) Utah Jazz LAC 📊

Kawhi Leonard: 29PTS/5REB/4AST/1STL

Lou Williams: 19PTS/2REB/2AST/2STL UTA 📊

Donovan Mitchell: 35PTS/4REB/5AST/3STL

Bojan Bogdanovic: 23PTS/2REB/2AST/1BLK#NBAnaESPN pic.twitter.com/LQME7uQQ6r — NBA do Povo 🏀🇧🇷 (@NBAdoPovo) February 20, 2021

BOGDANOVIĆ I ZUBAC RASPOLOŽENI U HRVATSKOM DVOBOJU: Šarić većinu utakmice proveo na klupi, dok su njegovi preokretali

23 poena, 2 skoka, 2 dodavanja i jedna blokada Bogdanovića

Za 34 minute na parketu rođeni Mostarac ubacio je 23 poena, 2 skoka, 2 dodavanja i jedna blokada. Šut za dva imao je 8-11, za tri 4-5, slobodna 3-4. Krajem druge četvrtine, pri rezultatu 47:57 za Clipperse, Babo je dobio jednu loptu na svojoj polovici, duboko na trici, te je onda sam solo akcijom postigao koš iz teške situacije, između trojice suparničkih košarkaša, a od kad je dobio loptu do realizacije napada, koša, prošao je čak četvoricu. To se zove majstor. To možete vidjeti u priloženom videu dolje od 3:59.

Jazz i dalje vodeći u ligi s omjerom 24-6

Inače, bila mu je ovo druga utakmica ove sezone u kojoj je zabio 23 poena, samo je u 4 susreta ove sezone išao iznad u rubrici poeni. Trenutno je Bogdanović na 15.2 poena, 4.0 skoka i 2.1 asistencije po utakmici. Rastu mu brojke…

Za spomenuti kako, unatoč porazu, Jazz je i dalje vodeći u Zapadnoj konferenciji i čitavoj ligi s omjerom pobjeda i poraza 24-6, dok su Clippersi treći na Zapadu i čitavoj ligi sa 22-9, poraz manje uz utakmicu manje imaju drugoplasirani prvaci Los Angeles Lakersi.

Rezultati u NBA ligi 19. veljače:

Orlando Magic – Golden State Warriors 124:120

Cleveland Cavaliers – Denver Nuggets 103:120

Philadelphia 76ers – Chicago Bulls 112:105

Boston Celtics – Atlanta Hawks 121:109

Memphis Grizzlies – Detroit Pistons 109:95

Milwaukee Bucks – Oklahoma City Thunder 98:85

New Orleans Pelicans – Phoenix Suns 114:132

(Dario Šarić je igrao 10 minuta za Phoenix, zabio je pet koševa i upisao tri skoka)

Minnesota Timberwolves – Toronto Raptors 81:86

LA Clippers – Utah Jazz 116:112

(Ivica Zubac je odigrao 17 minuta za Clipperse, zabio je tri koša i upisao osam skokova, jednu ukradenu loptu i dvije asistencije)