‘Bilo je zabavno biti dio toga i stvarno sam ponosan na moju momčad i način na koji smo se snašli nakon svega doživljenog’

Izbornici Španjolske i Australije Sergio Scariolo i Andrej Lemanis nakon trilera polufinala Mundobasketa izašli su pred novinare na pressici i prokomentirali doživljeno i viđeno u ovoj spektakularnoj utakmici o kojoj će se još dugo pričati:

‘Paklena košarkaška utakmica’

“To je bila paklena igra košarkaška utakmica. Bilo je zabavno biti dio toga i stvarno sam ponosan na moju momčad i način na koji smo se snašli nakon svega doživljenog. I sigurno ne možete dovoditi u pitanje trud i intenzitet s kojim smo igrali. Način na koji smo igrali bio je dobar. Zabavna košarka, bilo je teško, neizvjesno, ali smo izgubili što je za nas teško. Nema sumnje da je teško izgubiti ovakav dvoboj, ali Španjolska je također sjajna košarkaška reprezentacija i igrala je jako dobro. Svodi se ovaj dvoboj na nekoliko akcija tu i tamo koji su na kraju odlučile, i tako to ide. Sada moramo pronaći način da ovo ostavimo iza sebe, da se psihički dovedemo u red u naredna 24 sata i izađemo u nedjelju, te budemo spremni igrati sljedeću utakmicu na isti način, istim žarom i intenzitetom”, kazao je Andrej Lemanis, prenosi službena web stranica SP-a u Kini.

SP U KOŠARCI, ŠPANJOLSKA – AUSTRALIJA 95:88: Španjolci nakon drame postali prvi finalisti, čekaju pobjednika dvoboja Francuske i Argentine

Sergio Scariolo bio je zadovoljniji. Logično, njegovi košarkaši uspijeli su podrezati krila sjajnim Australcima, nakon što su dobar dio osnovnog dijela utakmice gubili, lovili prednost, uspijeli na kraju izboriti plasman u finale…

‘Odličan je osjećaj biti u finalu’

“Odličan je osjećaj biti u finalu. Želim čestitati svim svojim igračima. Želim čestitati Australiji. Imali su fantastičnu igru, borili su se do samog kraja. Znamo da su natjecateljski, jaka, talentirana i dobro trenirana momčad. I to je lijepo rivalstvo koje se odvija između ove dvije momčadi. Srećom dva puta smo završili s pobjedom. Ali oba puta igra je bila toliko bliska, utakmica je bila toliko neizvjesna da im morate odati zasluge za to. A po mom mišljenju to čini još veći kompliment za ono što su učinili naši igrači. U vrlo kritičnom trenutku u četvrtoj četvrtini uspjeli su donijeti dobre odluke. Njihovo srce i konkurentnost bili su tu tijekom 50 minuta teške, rovoske bitke. Ali, puno smo poboljšali našu igru u odlučivanju susreta u zadnjih 6-7 minuta četvrte četvrtine i produžetka. Stoga im želim čestitati ne samo na trudu i karakteru, već i na tome da mogu ostati mirni i donijeti dobre odluke u ključnim trenucima”, izjavio je strateg Španjolske.

Kako bilo, Australci su bijesni nakon dramatične polufinalne utakmice, bolje rečeno rata na parketu protiv Španjolske. Da, uistinu je Australcima poraz od Furije teško pao, a najteže sigurno Andrewu Bogutu (12 poena, 9 skokova i jedna asistencija).

Aludirao sucima da su potkupljeni

Australski Hrvat, centar NBA momčadi Cleveland Cavaliersa kojeg su Milwaukee Bucks izabrali u 1. krugu (1. ukupno) NBA drafta 2005. godine, tijekom utakmice vidno je bio nezadovoljan suđenjem, često ga se moglo vidjeti kako nešto dobacuje, gestikulira, a sucima nije ostao dužan nego im je rukama pokazivao novac, aludirajući da su ih Španjolci potkupili…

Frustracija izašla na vidjelo

Naravno da se tu radilo o frustraciji, nema nikakve teorije zavjere, iako suci nisu baš briljantno sudili, imali su nekoliko bisera… Ono što Australijance najviše boli je trenutak koji se dogodio osam sekundi prije isteka regularnog dijela utakmice. Klokani su uhvatili jednu loptu nakon promašaja zvijezde Španjolske Sergija Llulla (17 poena, 6 asistencija) pri vodstvu jedan razlike, ali su suci dosudili da je Bogut u borbi za loptu napravio prekršaj nad Marcom Gasolom.

Čudna odluka

U tom trenutku nikome u velebnoj dvorani u Pekingu nije bilo jasno zašto je takva odluka uopće i donijeta, ali iskusni NBA centar i aktualni NBA prvak sa Toronto Raptorima prošle sezone mirno je i rutinirano iskoristio šansu i s dva poena svojoj reprezentaciji donio vodstvo. Na kraju su Španjolci i pobijedili.

SP U KOŠARCI, ARGENTINA – FRANCUSKA 80:66: Argentinci na krilima fenomenalnog Scole izborili finale

Bogut prošao pokraj novinara u mix zoni i zagrmio ‘ovo je je*ena sramota’

Bogut je po završetku utakmice prošao pored novinara u mix zoni i zagrmio: “Ovo je je*ena sramota!” Taj trenutak osvanuo je na Twitteru.

U nedjeljnom finalu Svjetskog prvenstva u Kini tako će igrati španjolski i argentinski košarkaši, jedine dvije neporažene momčadi na SP-u u Kini. Španjolska je u polufinalu nakon dva produžetka svladala Australiju s 95:88, dok je Argentina bila bolja od Francuske s 80:66. Utakmica za broncu igra se u nedjelju u 10 sati, a veliko finale je na rasporedu u 14 sati.