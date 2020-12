ANTHONY DAVIS OSTAJE U LAKERSIMA ZA NEVJEROJATNU CIFRU: Velika vijest dolazi iz Amerike; Javnost je dugo čekala rasplet ovog

Anthony Davis i Los Angeles Lakersi dogovorili su nastavak suradnje

Američki 27-godišnji košarkaš Anthony Davis i Los Angeles Lakersi dogovorili su u četvrtak nastavak suradnje koja će centru aktualnih NBA prvaka donijeti zaradu od maksimalnih 190 milijuna američkih dolara u sljedećih pet sezona, objavilo je nekoliko američkim medija.

Lakers and Anthony Davis are finalizing a five-year, $190M max contract, his agent Rich Paul tells @wojespn pic.twitter.com/NuwFKlYi7s — Bleacher Report (@BleacherReport) December 3, 2020

Davis zamjenom igrača u Lakerse stigao u srpnju 2019. iz New Orleansa

Davis je zamjenom igrača u Lakerse stigao u srpnju 2019. iz New Orleansa, a nakon što je bio jedan od glavnih protagonista u vraćanju momčadi iz Los Angelesa na NBA tron, odlučio je iskoristiti svoje pravo i raskinuti stari ugovor koji ga je s Lakersima vezao još godinu dana te se kao slobodan igrač našao na tržištu.

ESPN story on free agent Anthony Davis finalizing a 5-year, $190M deal to stay with the Lakers: https://t.co/1ILYuhcvfI — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 3, 2020

No, bilo je prilično izvjesno da će Davis ostati u “zlatno-ljubičastom” dresu, a pogotovo nakon što je LeBron James potpisao novi dvogodišnji ugovor vrijedan 85 milijuna dolara.

Davis je na draftu 2012. bio prvi izbor i prvih je sedam sezona proveo u New Orleansu, prije nego što je u siječnju 2019. zatražio da bude zamijenjen, nadajući se da će to biti učinjeno do zadnjeg roka u veljači. No, Pelicansi su ga zadržali u nadi da će u srpnju potpisati maksimalni ugovor, čija je vrijednost mogla ići do 240 milijuna dolara.

Five year, $190 million 💰 Anthony Davis is finalizing a deal to return to the defending champs on a max contract, Rich Paul tells @wojespn. pic.twitter.com/0jfqT9FFJj — ESPN (@espn) December 3, 2020

Davis s prosjekom od 26,1 koševa bio deseti strijelac NBA lige prošle sezone

Kad je Davis odbio tu mogućnost, New Orleans je s Lakersima dogovorio razmjenu u kojoj su Pelicansi dobili Brandona Ingrama, Lonza Balla, Josha Harta i tri izbora u prvom krugu NBA drafta.

Igrajući prošle godine u Lakersima Davis je s prosjekom od 26,1 koševa bio deseti strijelac NBA lige, a uz to je imao 9,3 skoka i 3,2 asistencije po utakmici. Davis je bio drugi u izboru za najboljeg obrambenog igrača lige, iza pobjednika Giannisa Antetokounmpa.

U posljednjoj od pet sezona novog ugovora Lakersima (2024./2025.) Davis će zaraditi 43,2 milijuna dolara, ako ne odluči iskoristiti mogućnost prijevremenog raskida i potpisa novog ugovora, kao što je to učinio i sada.