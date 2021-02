Brooklyn Netsi su ostvarili rekordnu, osmu uzastopnu pobjedu za najduži pozitivan niz otkako je momčad preselila iz New Jerseyja, svladavši u svom Barclays Centeru Orlando Magic sa 129:92, iako su već šestu utakmicu zaredom bez ozlijeđenog Kevina Duranta.

No, zato su tu preostale dvije mega-zvijezde u momčadi Stevea Nasha, Kyrie Irving i James Harden, pod čijim su vodstvom Netsi okrenuli zaostatak od deset koševa u prvoj četvrtini u uvjerljivu pobjedu, a pritom su pred kraj dvoboja imali i okruglih 40 poena prednosti.

Nets were disappointed with Kyrie's dunk attempt 😂 pic.twitter.com/XL2ddmYIgm

Irving je dvoboj završio sa 27 koševa i devet asistencija, a Harden je ubacio 20 poena uz devet skokova i sedam asistencija. Landry Shamet je postigao 19 koševa, a Bruce Brown i Joe Harris su dodali po 14 poena svaki za osmu uzastopnu pobjedu Netsa, što je najduži niz otkako je momčad 2012. prešla Hudson i stigla iz New Jerseyja u Brooklyn.

Eight straight wins for the Brooklyn Nets pic.twitter.com/6O4xX5yn22

Poraženu momčad je predvodio crnogorski košarkaš NIkola Vučević sa 28 koševa i 12 skokova.

Netsi (22-12) su se po broju pobjeda izjednačili s vodećom momčadi Istočne konferencije Philadelphijom (22-11) od koje imaju jedan poraz više. Sixersi su sinoć na domaćem parketu svladali Dallas sa 111:97.

Joel Embiid je postigao 23 koša i imao devet skokova za pobjednike, iako je pogodio samo pet od 20 šuteva iz igre, a Seth Curry i Ben Simmons su imali po 15 poena, čemu je Australac dodao i sedam asistencija.

Luka Doncic is shooting 44.7% from three in February after shooting 29.4% to start the season.

The Mavs have won 7 of the last 9 games. pic.twitter.com/U8ty0CZJz4

— StatMuse (@statmuse) February 25, 2021