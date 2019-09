AMERIKANCI SU DOŽIVJELI NEZGODAN DEBAKL: Stručnjak objašnjava što se dogodilo; ‘Ovo što su napravili je jako pogrešno’

‘Mislim da je Amerika momčad bez autoriteta. To su možda dobri igrači, ali im nedostaje autoritet’

U dva dana dogodile su se dvije senzacije na SP-u u Kini. U utorak je Argentina u četvrtfinalu pobijedila Srbiju, dok je jučer Francuska slavila protiv Amerike, branitelja naslova prvaka svijeta. Tako su dvije reprezentacije koje su uoči natjecanja slovile kao najveći favoriti za zlato torpedirani prema međusobnoj borbi za 5. mjesto na turniru.

A dobar dio košarkaške javnosti vidio je ove dvije momčadi u finalu Mundobasketa…

“Ne mislim da je iznenađenje pobjeda Francuza nad Amerikancima. Jer sigurno da onaj koji je došao u šansu da igra s njima u ovoj fazi natjecanja ima svoje atribute i ako je netko iskoristio te svoje atribute, to onda nije iznenađenje. Zašto… Gledao sam pažljivo utakmicu zbog toga što sam htio vidjeti kako će se otprilike postaviti momčadi u utakmici.

Moram priznati kako je bilo nadmudrivanje dva izbornika umjesto da jedan dirigira. Pokušao je Gregg Popovich dirigirati utakmicom, ali izbornik Francuske Vincent Collet se pripremio odlično i parirao je jako dobro. Mislim da je Amerika momčad bez autoriteta. To su možda dobri igrači, ali im nedostaje autoritet da bi netko s rezervom ušao u tu utakmicu, a Francuzi na taj način nisu ušli u taj meč jer su procijenili da nemaju od koga strepiti”, kazao nam je bivši izbornik one slavne srebrne košarkaške reprezentacije Hrvatske s Olimpijskih igara iz Barcelone 1992. godine Petar Pero Skansi.

Ono što je razljutilo američku javnost je debakl njihove košarkaške reprezentacije na dan kad se Amerikanci prisjećaju žrtava terorističkog napada na njihovu državu. Boli ih činjenica kako su njihovi košarkaši izgubili na 18 obljetnicu napada terorista na Ameriku. Na dan kad se Amerikanci prisjećaju žrtava bolesnih umova koji su odlučili uništiti živote tisućama ljudi, samo zbog svoje bolesne ideologije i još bolesnijeg pogleda na život i svoje ciljeve.

Tragični 11. rujna 2001.

Valja podsjetiti da su tog tragičnog 11. rujna 2001. godine četiri oteta putnička zrakoplova teroristi Al Kaide preusmjerili prema unaprijed određenim metama, dva su završila u zgradama Blizancima na Manhattanu, jedan u Pentagonu, a četvrti je svoj let okončao u ruralnom dijelu države Pennsylvanije, nakon sukoba putnika i otmičara koji je na kraju savladan. To je bio najveći napad na SAD u povijesti i sa sobom je donio mnoge posljedice, ratove i tisuće poginulih. Tog 11. rujna 2001. živote je izgubilo nešto manje od 3.000 ljudi, uključujući i teroriste…

‘Za Amerikance je osjetljiv poraz jer se dogodio na 11. rujna’

“Ne bi se složio da su Amerikanci odigrali sramotno. Istina, za njih je osjetljiv poraz jer se dogodio na 11. rujna. Trebali bi malo duže razgovarati da vam objasnim moja razmišljanja. Danas su se vremena znatno promijenila. Nekad je timski duh bio ključ uspjeha. Danas svi misle da zvijezde odlučuju. A to nije istina. To je nešto što je jako pogrešno. Drugačiji je danas svijet. Ti ljudi, ti igrači će biti slavni kao i neki bivši igrači. Oni će biti slavni na svoj način. Ili će napraviti neku akrobaciju ili će odigrati tih nekoliko utakmica dobro. Nekad prije je utakmice dobivala momčad i tko god takvo što ne shvati, bit će gubitnik”, govori nam Pero Skansi s kojim nas razgovor vodi prema porazu Srbije od Argentine….

“Srbi su dominirali u tzv. malim utakmicama na Mundobasketu i izgledalo je da su moćni. Međutim, kad su došle psihički teže utakmice i jači suparnici onda su pokazali mane. Sve je to u redu, sve je to normalno, međutim ono što sam ja primjetio jedinstvo momčadi se stvara kroz simbiozu trenera i igrača. Tu se moglo primjetiti, govorim o susretu Srbije i Argentine, da je tamo bilo nekih sukoba. Doznat ćemo više kako vrijeme bude odmicalo. Znate, teško je reći nešto za što nemaš potvrdu. Ali, činjenica je da jedan Jokić ne ulazi, kraj je utakmice, rješava se dvoboj, puno stvari… Pale su teške riječi između trenera i igrača. Vjerojatno, ja sad govorim napamet, to je moje viđenje.

‘Srbi imaju jaku momčad, opravdano su očekivali dobar rezultat’

Ali to će se možda doznati. Srbi imaju jaku momčad, opravdano su očekivali dobar rezultat. Ali, isto tako mislim da nisu dovoljno bili čvrsti, kompaktni i kod prvih problema su se počeli raspadati. Ja utakmicu Srbije i Argentine uistinu mogu komentirati na način da je veće iznenđenje da su Srbi ispali iz borbe za medalju, za finale, za zlato nego da su prošli u polufinale.

To je po sastavu nekako bilo za očekivati. Međutim, utakmice su pokazale da momčadi koje igraju agresivno, na kontranapade, bez mnogo filozofiranja, jednu možda malo divlju košarku na što su imali pravo ako nisu mogli parirati na centrima, imaju i uspjeha. Srbija je daleko najjača bila na tim centarskim pozicijama, pa su Argentinci morali naći neku drugu strategiju, druga oružja, i to su našli u brzini i igri na bekove. Zanimljivo, ali i Španjolska i Argentina pokazali su jaču stranu na bekovima od Srbije. Ne treba podcijeniti niti ulogu Luisa Scole pod košem. On je odigrao na iskustvo, ali je odigrao protiv objektivno jačih kao heroj. Iskustvo je došlo do izražaja. Sve je to nekako logično što se dogodilo. Kad pogledate, Srbija nije bila momčad, nije bila ekipa”, zaključio je Petar Skansi.