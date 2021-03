UFC 260 event – što će se pamtiti i što nakon?

Jedan od najpoznatijih MMA portala na svijetu, MMAJunkie, pozabavio se sa 6 najvažnijih trenutaka UFC 260 eventa u Las Vegasu proteklog vikenda, od kojih je i pitanje što će sad biti sa Stipom Miočićem?

ŠTO ĆE BITI S MIOČIĆEM NAKON TEŠKOG NOKAUTA I GUBITKA TITULE? Ono što UFC planira za njega u budućnosti moglo bi zgroziti mnoge

Krunidba Francisa Ngannoua

Francis Ngannou (16-3 MMA, 11-2 UFC) u drugoj rundi glavne borbe večeri nokautirao je našeg Stipu (20-4) i uzeo mu teškaški UFC pojas.

“Krunidba Francisa Ngannoua. Trenutak koji se dugo osjećao neizbježnim napokon je zaživio u glavnom događaju kada je Francis Ngannou u drugoj rundi nokautirao Stipu Miočića i postao novi UFC prvak u teškoj kategoriji. Ngannouu čini se da je u ovom trenutku već godinama suđeno da se dočepa pojasa. Nije uspio u svom prvom pokušaju protiv Miočića na UFC-u 220 u siječnju 2018., ali ovaj je put ušao puno iskusniji i samopouzdaniji. Njegova mentalna i fizička spremnost bila je tamo gdje je trebala biti i pokazala SE poraznim nokautom za Miočića. Bilo bi jedno da je Ngannou požurio i Miočića nokautirao za 30 sekundi. Međutim, način na koji je to učinio bio je puno temeljitiji. Ngannou je bio strpljiv i tehnički, pokazao je nova umijeća u svom napadu niskim i visokim udarcima, zaustavio pokušaj uklanjanja i nije se umarao nakon samo nekoliko minuta borbe”, stoji u tekstu MMAJunkie koji donosi i dio o Stipi Miočiću? Što će sad biti s najvećim teškašem ikad u UFC-u? Ipak ima 38 godina, a planovi UFC-a su drugačiji…

‘Je li netko vidio taj nokaut koji je pretrpio?’

“Možda se pitate zašto nitko ne govori o tome da se bori po treći put s Ngannouom. Postoji prilično jednostavno objašnjenje, iskreno.

Je li netko vidio taj nokaut koji je pretrpio? Bilo je to zastrašujuće, a ako Miočić zna što je dobro za njega, trebao bi se postaviti po strani do najmanje posljednje četvrtine 2021. godine, do tada se ne bi trebao boriti, trebao bi odmarati. I sasvim iskreno, to mu je u ovom trenutku vjerojatno najpametnije…

Miočiću bi bilo pametno sjediti i pustiti da se ova situacija u naslovu teške kategorije odigra. Savršeni svijet vidio bi Ngannoua i Jonesa kako se bore ovog ljeta i bez obzira na to tko je pobjednik – ali pogotovo ako je to Ngannou – onda bi Miočić mogao odigrati igru ​​protiv pobjednika.

U nesavršenom svijetu (ali korisnom za bivšeg prvaka), UFC se ne može pomiriti s Jonesom, Lewis je ozlijeđen ili nije u stanju postići meč za naslov i baš kao da Miočić dobiva svoju treću borbu s Ngannouom…

‘Očekujemo da ćemo vidjeti Miočića gladnog da povrati svoj pojas bilo kojim sredstvima’

Najgori scenarij, Miočić je prisiljen dobiti jednu borbu prije nego što bio dobio još jedan pokušaj za naslov. Mogao bi se boriti s protivnikom poput Curtisa Blaydesa ili Alexandera Volkova, a pobjeda bi ga vratila u red izazivača za pojas.

Sve to, međutim, pretpostavlja da je 38-godišnji Miočić gladan za novi uspon na vrh. U ovom trenutku ne znamo ništa o njegovim planovima za budućnost, a UFC-ov komentator Jon Anik nagovijestio je u emisiji da bi se mogao nositi s problemom oka, što je ponovljena ozljeda. S obzirom na sve što je Miočić postigao, možda odluči da je to bilo to nakon grubog nokauta. No, očekujemo da ćemo vidjeti Miočića gladnog da povrati svoj pojas bilo kojim sredstvima”, stoji u tekstu.