AMERIKANAC KOJI JE NOKAUTIRAO KOŠARKAŠA SPLITA IMA POVIJEST ISPADA: ‘Očito je sklon nasilničkom ponašanju, igrači poput njega su rizik’

Petar Skansi za Net.hr prokomentirao je nedjeljni incident na Gripama u kojem je Preston Knowles nokautirao Matu Kalajžića

Još uvijek nije poznata sudbina Zadrova Amerikanca Prestona Knowlesa (28), koji je u nedjelju za vrijeme utakmice 19. kola hrvatske A1 lige između Splita i Zadra na Gripama nokautirao košarkaša Splita Matu Kalajžića, nakon što se prvotno “zakačio” s Pavlom Marčinkovićem.

Dan nakon javio nam se i sam Mate Kalajžić i osvrnuo se na incident. Više o tome možete pročitati – OVDJE.



U ponedjeljak je održan i sastanak u KK Zadar na kojem se raspravljalo o sudbini Knowlesa. No, iz kluba još uvijek šute. Kontaktirali smo jučer sportskog direktora KK Zadar Branimira Longina koji nam je kazao kako se još uvijek ne zna odluka kluba glede Amerikanca i kako, sukladno s tim, ne žele još govoriti ništa o tome. U utorak nam se, pak, nije javljao na telefon.

U Savezu se još uvijek odlučuje o kazni

Kontaktirali smo i glavnog tajnika HKS-a Josipa Vrankovića koji nam je u utorak, pak, kazao kako još niti u Savezu ništa nije odlučeno glede slučaja, te kako bi se do kraja dana trebala donijeti odluka o kazni. Jučer tijekom dana prikupljala se sva potreba dokumentacija, čekale su se još neke snimke kako bi se što bolje donijela odluka.

Kako bilo, Preston Knowles, inače dobar košarkaš naglog karaktera, odmah nakon utakmice dao je pisanu izjavu u kojoj je naveo da mu je žao, a zatim se raspitivao što slijedi. Nije mu ovo prvi incident. Knowles ima povijest ispada. Tako se u javnosti pojavila priča kako se 2010., za vrijeme njegovih igračkih dana na Sveučilištu Louisville, potukao s očuhom svoje djevojke.

I to sve zbog, pazite sad ovo, četke za kosu. Knowles se prvo posvađao s djevojkom, u svađu se uključio očuh, a košarkaš ga je udario šakom. Odmah je Knowles suspendiran iz momčadi, a morao je raditi i u skloništu za beskućnike…

‘On je sigurno dobar igrač, u to nema sumnje. Ali…’

“On je sigurno dobar igrač, u to nema sumnje. Ali radi se o košarkašu koji je očito sklon takvom nasilničkom ponašanju koje osuđujem”, kazao je za Net.hr proslavljeni bivši hrvatski košarkaš i reprezentativni izbornik Petar Pero Skansi i nastavio:

“Košarkaši poput njega su rizik koji mi u Hrvatskoj preuzimamo onog trenutka kad u klub dovodimo strance o kojima znamo jako malo. Jednostavno, ne vodi se revnije računa o njihovoj karijeri. Osim da se nabrzinu iskoristi trenutak, da ga se što prije potpiše. To je to. Tu leži problem. On je bio prvi strijelac francuske lige, ali iz nekog razloga pušten je u klub i ligu koji manje plaćaju, nego što je to slučaj u Francuskoj”.

Skansi je istaknuo kako nikakvog razloga za njegovu reakciju, pogotovo takvu, nije bilo. Zadar je uvjerljivo vodio Split, Knowles je do trenutka incidenta imao učinak od 17 poena, 4 asistencije i 3 skoka. Znači, išlo je dobre njemu, išlo je dobro klubu, očito je Amerikanca “okrenulo”. Kako nam je Skansi kazao, nije niti trebao biti nervozan…

“O njegovoj sudbi mora odlučivati vodstvo Saveza. Nikakvi pravilnici, nikakve ustaljene odluke u ovom slučaju ne trebaju uopće biti važne. Mora se pokazati autoritet, mora se pokazati da tim i takvim stvarima nema mjesta u sportu. Da sam ja u ulozi predsjednika KK Zadar, ja bi to riješio po brzom postupku. Zahvalio bi mu se na suradnji”, dao je do znanja Skansi.