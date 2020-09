SENZACIONALNI MIAMI U VELIKOM FINALU NBA-A: Amerika ima novog junaka, on bi mogao promijeniti čitavu ligu

Miami Heat je osvojio Istočnu konferenciju NBA lige

Senzacionalni košarkaši Miami Heata noćas su po hrvatskom vremenu u Orlandu, u šestoj utakmici finala Istoka u fenomenalnoj utakmici pobijedili Boston 125:113 i s 4:2 u pobjedama plasirali se u finale NBA lige gdje će igrati protiv Los Angeles Lakersa LeBrona Jamesa. Prva utakmica finalne serije igrat će se u noći sa srijede na četvrtak. OVDJE pogledajte kako je to izgledalo u utakmici broj 6 finala Istočne konferencije.

Prvo veliko finale za Heat od 2014. godine

“Bit će to prvo veliko finale za Heat od 2014. godine jer je Bam Adebayo odigrao utakmicu života, onda kad je to bilo najpotrebnije”, javlja ugledni američki ESPN.

All Star igrač odigrao je epsku utakmicu ostvarivši career-high 32 poena, 14 skokova, 5 asistencija za 39 minuta igre, uz šut 11-12 (slobodna bacanja je gađao 10-11). Imao je 14 skokova, pet asistencija i jednu ukradenu loptu. Odlični Jimmy Butler je ubacio 22, Tyler Herro 19, Duncan Robinson i Andre Iguodala po 15, a slovenski veteran Goran Dragić 13 poena.

The Miami Heat are true underdogs Tyler Herro – 13th pick

Bam Adebayo – 14th pick

Jimmy Butler – 30th pick

Jae Crowder – 34th pick

Goran Dragić – 45th pick

Duncan Robinson – Undrafted pic.twitter.com/TJCUtrp6kz — MJs GOAT (@MjsGoat) September 28, 2020

Jaylen Brown je za Boston postigao 26 poena, Jason Tatum je dodao 24, a po 20 su ubacili Smart i Kemba Walker. Također, ono što ovu predstavu Bam Adebayoua čini većom je to što je nosio svoju momčad nakon pete utakmice u petak, u kojoj je Miami izgubio a za što je osobn on preuzeo odgovornost. U tom dvoboju se mučio obrambeno i s ozljedom lijevog ramena. No, njegovi suigrači i trener nikad nisu sumnjali u njega i on im je vratio utakmicom o kojoj će pričati nasljeđa…

Hard work pays off !!!! Let’s go @MiamiHEAT we are in the finals !!🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/CyTjDDcg9Y — Goran Dragić (@Goran_Dragic) September 28, 2020

‘On će postati jedan od najvećih pobjednika’

“Bam je fantastičan natjecatelj u ovoj organizaciji. On će postati jedan od najvećih pobjednika upravo zbog toga jer ima tako izražen natjecateljski karakter. Svakog dana pomiče osobne granice. Postaje pravi vođa ove momčadi, njegova napadačka igra napreduje iz dana u dan. On hoće, želi biti odgovorniji, nije ga strah preuzeti odgovornost i upravo je to večeras i napravio”, kazao je nakon dvoboja trenera Miami Heara Erik Spoelstra.