AMERIKA BRUJI O EPSKOM GOVORU TRENERA SUNSA SVOJIM IGRAČIMA: ‘Dečki, volim vas, zadobili ste poštovanje čitave lige. Šokirali ste svijet’

Phoenix Sunsi i čitava Arizona tuguju zbog ne ulaska u doigravanje. Tim više jer su u Orlandu, u post korona sezoni, pobijedili u svih osam utakmica i jedina su momčad koja u Lake Buena Visti nije doživjela poraz…

SUNSI POBIJEDILI I OSMU UZASTOPNU, ALI IPAK OSTALI BEZ PLAYOFFA: Drama u borbi za doigravanje kakva se ne pamti u NBA ligi

Monty Williams sjajno vodio momčad na Floridi

No ipak, zbog tijesne pobjede Blazersa nad Netsima s poenom razlike (134:133) Dario Šarić, Devin Booker i društvo ostali su kratki u lovu na osmu poziciju na Zapadu i time je za njih sezona završena. Trener Sunsa Monty Williams sjajno je vodio momčad na Floridi. Kako nam je to rekao u razgovoru Predrag Šarić, Darijev tata, nije toliko rotirao i ponekad je znao igrati s “4 mala”.

Kako bilo, teško je bilo igračima i stručnom stožeru nakon utakmice. Monty Williams održao je svojim igračima emotivan govor:

“Bila je to nestvarna vožnja. Vratit ćemo se u hoteli i vidjeti što će se dogoditi. No, prije toga želim da znate jedno. Za mene terapijski djeluje biti dio ove momčadi, dio ovakve grupe. Moram vam ovo reći, ali volim vas. Uistinu da… Ne zanima me što se dogodilo niti što će se večeras dogoditi. Bilo je jako cool biti s vama, gledati vas kako trenirate, borite se i imate poštovanja na svom putu. Puno ste prošli, puno toga. Teško je igrati kao što to vi igrate svake noći i ne dobiti poštovanje, respect za to, onaj koji zaslužujete. Nitko ne zna što će se dogoditi, Bog samo zna hoćemo li i dalje zajedno nastaviti šokirati svijet. Jer vi to jeste napravili. Nitko nije vjerovao da ćemo doći ovdje i imati 8-0, pobijediti momčadi koje smo pobijedili. Želim da znate da je to posebno. Ne zanima me što će se dogoditi, ovo je posebno. Nemojte nikome dopustiti da vam to uzme, jer zadobili ste poštovanje čitave lige. Sad na tome moramo graditi. Na neke stvari ne možemo utjecati, ali na one koje možemo i moramo. Razumijete li to, deški razumijete li? Znači, morate postati momčad koja kontrolira svoju sudbinu. Volim vas sve”, kazao je Monty Williams.

Phoenixu bio potreban poraz Portlanda ili Memphisa

Inače, Phoenixu je bio potreban poraz Portlanda ili Memphisa, ali obje su ekipe ostvarile pobjede i zato će se za posljednje mjesto koje vodi u doigravanje borit Portland Trail Blazersi i Memphis Grizzliesi.

Razigravanje te dvije momčadi može potencijalno imati dvije utakmice, a Portlandu je dovoljna jedna pobjeda, dok bi Memphis morao slaviti u obje utakmice. Ako Portland uspije u subotu upisati pobjedu ide u doigravanje, a eventualna druga utakmica igrala bi se u nedjelju.