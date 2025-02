Američki odvjetnik otkrio razlog razmjene Dončića: 'Za sve je kriva kocka'

Ovoga vikenda sportska javnost bila je šokirana nakon razmjene Luke Dončića u Los Angeles Lakerse za Anthonyja Davisa. Mnogi se i dan danas čude ovakvome neobjašnjenom potezu Dallasa Mavericksa. Ipak američki odvjetnik Chris Kratovil u zanimljivoj objavi an X-profilu iznio je zanimljive razloge ovoga neobičnog poteza franšize iz Teksasa.

"Ma, kakva kilaža, kakva igra. Dončić je u Los Angeles otjeran zbog kockanja i Las Vegasa", najviše upada u oči ova rečenica usred iscrpnog istraživanja američkog odvjetnika.

Naravno malo glupo zvuči ovakva izjava jer Dončić svakako nije išao u Vegas kockati, već se neko vrijem povlači priča kako novi vlasnici Mavericksa žele preseliti iz Dallasa upravo u Vegas.

"Mavsi su razmijenili Luku, momka od 25 godina i jednog od najbolja tri igrača na svijetu trenutno za Davisa koji ima 32 godine, muči se s ozljedama i to je potez koji apsolutno nikome nema smisla. To je ono u čemu su svi složni, ne postoji košarkaško objašnjenje za ovaj potez", stoji u objavi Kratovila.

Sljedeće premise krive nove vlasnike Mavericksa koji namjerno kopaju sami sebi rupu u NBA franšizi.

"Moja druga premisa. Novi vlasnici Adelson/Dumont i njihova vlasnička grupa nema nikakav košarkaški interes i to su rekli već. Njima je Dallas samo sredstvo do cilja, a to je otvaranje kockarskog tržišta u Teksasu, na mjestu gdje se baš nalazi nova dvorana. Moja treća premisa je da Adelson/Dumont guraju promjenu zakona u Teksasu da bi napravili svoj casino resort i to im ne ide nikako. Angažirali su sve moguće lobiste, ali im nikako ne ide, što je veliki gubitak za njih i bit će potrebno da prođu bar još dvije godine za prijedlog za sljedeću promjenu tog zakona."

Američki odvjetnik smatra kako novi vlasnici žele namjerno uništiti Maverickse.

"Naštetili su franšizi tako što su pustili Luku i doveli Davisa više nisu jedan od vrhunskih NBA sastava, nego su pali. Kombinacija Davisa, Thompsona i Irvinga bi bila ubitačna, da je ovo 2018. godina, ali je nažalost 2025. godina i ne postoji prava putanja za ovaj klub. Još gore je što oni pravi navijači, kao što sam ja, osjećaju u ovom trenutku da su izdani, bijesni. Tko će sada kupiti sezonske karte? Tko će sada gledati utakmice na televiziji? Tko će kupiti navijačku opremu. Mavsi su na Instagramu izgubili preko 700.000 pratitelja u prva 24 sata od trejda. Nisu oni pustili Luku u Lakerse zbog Davisa, pustili su ga za 'pištolj' kojim bi pogurali novi zakon za svoj casino", napisao je razočarani odvjetnik.

