ACO PETROVIĆ USPOREDIO DRAŽENA I DONČIĆA: ‘Često me to pitaju, po karakteru su jako slični, ali…’

Hrvatski košarkaški stručnjak Aco Petrović komentirao je Dončićeve predstave

Košarkaši Reala iz Madrida osvojili su naslov europskih prvaka zahvaljujući 85-80 pobjedi protiv branitelja naslova Fenerbahcea iz Istanbula u finalu završnog turnira Eurolige igranog u Beogradu.

Dončić hit u Beogradu

Za MVP-ja Final Foura Eurolige proglašen je 19-godišnji Luka Dončić koji je u finalu zabio 14 poena. Slovenac će na sljedećem NBA draftu, ukoliko ne povuče prijavu, sigurno biti među prva dva izbora. Prvi biraju Phoenix Sunsi koji se dvoume između njega i Deandrea Aytona, ali i po nekim američkim medijima smatra se kako bi Sunsi mogli i ‘tradeati’ prvi pick.

Slovenca se zbog talenta, radne etike i sjajnih predstava na početku karijere često uspoređuje s pokojnim hrvatskim košarkašem Draženom Petrovićom. Na te usporedbe i Dončićeve predstave osvrnuo se za Tportal, hrvatski stručnjak i aktualni izbornik Brazila Aleksandar ‘Aco’ Petrović.

“Često me to pitaju i jako mi je teško uspoređivati tadašnju i današnju košarku, u kojoj se igra puno čvršće u obrani. Danas su obrane toliko kvalitetne da više nema igrača koji bi ubacio 50 koševa, kao što je često radio Dražen. U tom finalu u Ateni Dražen je ubacio 36 koševa, ali da nije bilo Mihovila Nakića, koji je imao 25 skokova, tu utakmici ne bi dobili. Da je bilo potrebno, ubacio bi Dražen i 50 te večeri, ali tada se igrala drukčija košarka. Kada bismo recimo Dražena ubacili u kalup današnje košarke, on bi vjerojatno ubacivao oko 20, 30 koševa te bi morao distribuirati loptu na kvalitetan način. No po karakteru su Luka i Dražen jako slični iako se njihov stil igre dosta razlikuje”, rekao je Draženov brat Aco.

“Za mene ne bi bilo iznenađenje da povuče prijavu za NBA draft”

Iako drugačije vijesti dolaze iz Amerike, Petrović ne vidi Dončića među prva dva picka….

“Iskreno, ne bi me iznenadilo da ne bude među prva dva picka! Naime, mi iz europske fotelje drukčije gledamo na NBA draft, a potpuno drukčije Amerikanci. Evo što bih ja napravio da sam na Dončićevu mjestu – produžio bih ugovor s Realom i povukao bih prijavu za NBA draft i prijavio bih se sljedeće godine! Još godina dana u Europi, koju opet može pokoriti, itekako bi mu dobro došla. Za NBA ionako ima vremena, nikamo mu neće pobjeći. Ukratko, Dončić ima dobre karte u rukama i na njemu je odluka, a pitanje je kako bi se uklopio u momčad Phoenixa, gdje igra Devin Booker, koji je po konzumaciji košarke sličan igrač, ili recimo u Sacramento, gdje isto vrijedi za Bogdana Bogdanovića. Vidim da se još nije izjasnio i za mene ne bi bilo iznenađenje da povuče prijavu za NBA draft”, zaključio je Aco.