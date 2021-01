ACINA GESTA ODJEKNULA REGIJOM: Prije toga, na RTL-u je vidio reportažu; ‘Od kuće do kuće smo ih tražili. Iznenadila me reakcija Srbije’

‘Baš na vašoj televiziji vidio sam jednu reportažu’

U Majskim Poljanama kraj Gline one koji su ostali bez domova obišao je i legendarni Aco Petrović (61). Tužna ljudska sudbina u srce je dirnula je legendu koja je u četvrtak obišla teško stradali kraj.

Vidio na RTL-u reportažu

“Prije dva dana, baš na vašoj televiziji vidio sam jednu reportažu i dojmila me se situacija jedne mlade mame s djetetom od godinu dana koja je bila u sportskoj dvorani. Organiziran joj je smještaj, agregati, plinski štednjak i sad jednostavno mi preostaje samo to da je pronađem”, rekao je Petrović za kameru RTL-a prije dva dana.

Aco Petrović nakon toga se osobno uputio u Majske Poljane kako bi pomogao jednoj obitelji. Inače, Majske Poljane su mjestašce u kojem je petero ljudi izgubilo svoje živote u razornom potresu, koji je prije 4 dana pogodio Banovinu.

“Gledajte, kako smo u ovo vrijeme zbog blagdana i korone svi nekako vezani biti doma, tako sam na dan potresa u Petrinji bio kod kuće, pratio vijesti i onda vidio jedan prilog o majci s malim djetetom koje nema 8-9 mjeseci. Ta me se priča jako dojmila, pa se nekako sve zakotrljalo”, kaže za 24sata Aco Petrović, pa nastavlja:

“Prijatelj i ja smo odmah krenuli u akciju, supruga je pronašla u Istri jednu firmu gdje smo kupili kvalitetan kamper, prijatelj je kupio agregat i sve smo riješili u 24 sata. I onda smo krenuli u Majske Poljane tražiti tu obitelj čija nas se priča baš dojmila. To je četveročlana obitelj, majka i kći su smještene u prihvatnom centru u Glini, dok su muž i njegova majka i dalje pokraj razrušene kuće, čuvaju stoku i rade. Taj kamper stiže sutra konvojem iz Istre, u 8 sati bi trebali biti u Petrinji, dok ćemo mi s agregatima i plinskim bocama u isto vrijeme stići iz Zagreba. Riješili smo i lokalni transport, iz Petrinje od Majskih Poljana, ta će obitelj u rekordnom roku dobiti kakav-takav krov nad glavom i svi će opet biti zajedno”.

‘Nisam iznenađen reakcijom naših ljudi, dobro znam kakvi smo mi’

Aco Petrović objasnio je kako nije riječ o nekakvoj običnoj kamp-kućici, već o jako kvalitetnom kamperu koji ima dvije sobe, kakav se koristi i u brojnim modernijim ljetovalištima. Otkriva i kako su došli do njih…

“Nas dvojica smo tamo doslovno išli od kuće do kuće, tražili tu obitelj, ali na koncu ih iz prve nismo pronašli. Jednostavno, nismo zavirili u jedan puteljak gdje su oni živjeli. Tada smo naletjeli na novinare, baš na one koji su radili prilog o toj obitelji, preko njih dobili kontakt te obitelji. Čovjek iz te obitelji je po struci električar, tako da on to sve može pospajati, tu bar nismo trebali tražiti nikakvu pomoć. Nama ovo doista ni na kraj pameti nije bilo planirano publicirati, ali smo stjecajem okolnosti trebali pomoć novinara. Glavno da će ta obitelj opet biti na sigurnom”.

I za kaj Aco ističe:

“Ma ne, nisam iznenađen reakcijom naših ljudi, dobro znam kakvi smo mi. Više me iznenadila reakcija Srbije koja je u tako brzom roku za nas odvojila milijun eura, svaka čast. Mi smo tako reagirali i u ratu, i kada su bile poplave u Glini, pa i kada je onaj potres pogodio Zagreb. Mi imamo veliko srce, a naš problem kreće kada je sve dobro”, završio je Aco Petrović.