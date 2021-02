Joel Embiid za povijest

Jedan od najboljih centara NBA lige i igrača općenito Joel Embiid noćas je po hrvatskom vremenu odigrao utakmicu života. On je u pobjedi svoje Philadelphije nad Chicagom 112:105 ostvario famozan učinak od 50 poena, 17 skokova, 5 dodavanja, 2 ukradene lopte i 4 blokade za samo 35 minuta igre. Strašan učinak, jedan od od onih o kojem će se još dugo pričati. Embiid je tako postao prvi košarkaš 76-ersa koji je odigrao utakmicu s 50 poena još tamo od Allena Iversona 2005.

Joel Embiid is the first Sixers player with a 50-Pt game since Allen Iverson in 2005 🔔🙌 pic.twitter.com/0fyMgHv7p4 — ESPN (@espn) February 20, 2021

BOGDANOVIĆ I ZUBAC RASPOLOŽENI U HRVATSKOM DVOBOJU: Šarić većinu utakmice proveo na klupi, dok su njegovi preokretali

‘Kad će me pitati tko je najbolji igrač s kojim sam ikad igrao, reći ću Joel Embiid’

Joel Embiid quiere el MVP 💣 Anoche: 50 puntos (career high), 17 rebotes, 2 robos, 4 tapones. 17-26 TC, 15-17 TL pic.twitter.com/vf17950jCu — albertø.CV (@AlbertoCV_) February 20, 2021

Također, Embiid je postao prvi igrač 76-ersa koji je imao najmanje 50 poena, 15 skokova i 5 dodavanja od slavnog Wilta Chamberlaina još tamo od 1968.

Joel Embiid tonight: 50 PTS (career-high)

17 REB

5 AST

2 STL

4 BLK He is the first Sixer with a 50/15/5 game since Wilt Chamberlain in 1968. pic.twitter.com/mUn4TK52Ix — StatMuse (@statmuse) February 20, 2021

Tobias Harris rekao je da nikada u karijeri nije igrao s nikim boljim…

“Reći ću svojoj djeci jednog dana da sam igrao s Joelom Embiidom”, rekao je Harris nakon što je sam postigao 22 poena za 76-erse i dodao:

“Kad će me pitati tko je najbolji igrač s kojim sam ikad igrao, reći ću Joel Embiid. Čast mi je biti s njim na parketu”, oduševljeno je dodao Harris, prenosi ESPN.

Joel Embiid tonight: 50 points

17 rebounds

5 assists

4 blocks

2 steals

65% FG MVP? 👀 pic.twitter.com/YsSmcyZYSq — NBA Central (@TheNBACentral) February 20, 2021

Embiid, jedan od predvodnika igrača – kandadat za MVP nagradu, svojom je igrom protiv Bullsa sebe obilježio za sva vremena, zauvijek će se pričati, pamtiti ono što je napravio Bullsima u Philadelphiji. U noći kada Ben Simmons nije mogao igrati drugu utakmicu zaredom zbog viroze, Sixersima je bila potrebna sva pomoć koju su mogli dobiti od svog super centra.

Jamal Murray and Joel Embiid: Tale of two career nights https://t.co/GuZMkL3LU8 pic.twitter.com/M0SmNOYgoN — bryans brothers (@bryansbros) February 20, 2021

Nakon ulaska u četvrtu četvrtinu sa 37 poena i 11 skokova, Embiid je nastavio dominaciju niz dionicu i 41,3 sekunde šrije kraja gurnuo svoju Philadelphiju u vodstvo +6 109:103.

Ruke visoko u zraku, poput pobjednika, što Embiid i je

Ali dok se Embiid nakon toga slavodobitnički okretao, slavio i gledao u prazne tribine unutar Wells Fargo Centra, podigao je ruke uvis s osmijehom na licu. I dok navijači koji bi ga inače obasipali pohvalama, koji bi u tim trenucima sigurno bili u transu, ovu veliku, čudesnu predstavu mogli su samo pratiti putem TV-a.

CAREER-HIGH 49 POINTS FOR JOEL EMBIID 🔥 pic.twitter.com/hpvsQ6EOLD — ESPN (@espn) February 20, 2021

“Osjećam se kao da se utakmica usporila, kao da se sporije igra”, izjavio je Embiid na pitanje zašto je toliko dominantan u tekućoj sezoni u kojoj bilježi 30,5 poena u karijeri s 11 skokova i 3,5 asistencije.

“Reći ću da jedina razlika ove godine u odnosu na prošlu godinu nije toliko u treniranju, već u tome što sam spreman samo dominirati svake minute kad sam na parketu. Prošle godine sam prolazio kroz teško vrijeme, ali sad je sve ok. A onda također pomažu i potezi koje je novi predsjednik košarkaških operacija Daryl Morey donio u klub…

‘Promijenio sam način svoje igre’

“Ali kao što sam rekao, nije stvar u treniranju, već u tome što sam promijenio pristup i svoj način igre i spreman samo tako igrati svake noći.”

Kombinacija vještina čini Embiida jednako svestranim centrom koji ima šut. I, na tipičan način, nije skroman kad se priča o tome…

“To je ono što me čini posebnim”, izjavio je Embiid o svojim raznolikim košarkaškim vještinama.

Joel Embiid esta noche: 50 PUNTOS (récord de su carrera)

17 REBOTES

5 ASISTENCIAS

2 ROBOS

4 TAPONES Es el primer Sixer con un partido de 50/15/5 desde Wilt Chamberlain en 1968. Embiid quiere que este año sea el año de los 76ers. #NBA pic.twitter.com/S31wCKvi2C — Kike Ibáñez Huerta (@Kike_ibasket) February 20, 2021

“Ako ćete me udvajati, pronaći ću put do linije slobodnih bacanja ili ću završiti pod košem. Dakle, teško je zaustaviti me kad imate toliko toga za ponuditi. Puno sam toga dodao u svoju igru ​​i to je dobro funkcioniralo.”

Odlična ofenzivna igra u kojoj šutira, ne igra samo pod košem i leđima prema košu

Dodao je kako se nada da će se promjenama koje je napravio u svojoj ofenzivnoj igri bolje pripremiti za izazov postizanja poena u doigravanju.

“Uzbuđen sam jer to trebate u doigravanju”, kazao je Embiid i nastavio:

“Pogotovo kad ćete igrati protiv momčad četiri do sedam puta i oni će planirati igru ​​protiv vas, čitat će vas u utakmicama. Ponekad, znate, morat ću šutirati poput kakvog šutera. Kad dobiješ loptu, samo pucaj”.

Rezultati u NBA ligi 19. veljače:

Orlando Magic – Golden State Warriors 124:120

Cleveland Cavaliers – Denver Nuggets 103:120

Philadelphia 76ers – Chicago Bulls 112:105

Boston Celtics – Atlanta Hawks 121:109

Memphis Grizzlies – Detroit Pistons 109:95

Milwaukee Bucks – Oklahoma City Thunder 98:85

New Orleans Pelicans – Phoenix Suns 114:132

(Dario Šarić je igrao 10 minuta za Phoenix, zabio je pet koševa i upisao tri skoka)

Minnesota Timberwolves – Toronto Raptors 81:86

LA Clippers – Utah Jazz 116:112

(Ivica Zubac je odigrao 17 minuta za Clipperse, zabio je tri koša i upisao osam skokova, jednu ukradenu loptu i dvije asistencije)