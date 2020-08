Igrač Barcelone, koji “nije u kontaktu s momčadi koja u četvrtak treba otputovati za Lisabon na završnicu Lige prvaka”, pozitivan je na koronavirus, objavio je u srijedu katalonski klub.

“Nakon testiranja provedenih u utorak poslije podne u skupini od devet igrača koji počinju predsezonu danas, jedan od njih je bio pozitivan na Covid-19. Nema simptoma, dobrog je zdravlja i trenutačno je u kućnoj izolaciji”, navodi Barça u priopćenju objavljenom u srijedu ujutro, ne otkrivajući međutim identitet zaraženog igrača.

One positive case of Covid-19 among the nine players starting the preseason. https://t.co/8wtNikt2mZ

