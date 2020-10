KORONAVIRUS U KRAMARIĆEVOM HOFFENHEIMU: Klub potvrdio – dva naša igrača su pozitivna na Covid

Njemački nogometni prvoligaš Hoffenheim objavio je u petak kako su dvojica njegovih igrača po povratku s reprezentativne akcije zaražena koronavirusom ne navodeći njihova imena.

“Dvojica igrača koja su bila u inozemstvu na reprezentativnim utakmicama po povratku u Njemačku bila su pozitivna na testiranju na Covid-19. Niti jedan od njih nije bio u kontaktu s ostatkom momčadi i sada se nalaze u samoizolaciji u svojim domovima bez simptoma”, objavio je Hoffenheim.

Positive Corona Tests at #TSG

There have been two reported cases of Corona at Bundesliga team #TSG Hoffenheim. Both players had no contact with other TSG team or staff members and are now in quarantine. pic.twitter.com/WLf9tkBv03

— TSG Hoffenheim EN (@tsghoffenheimEN) October 16, 2020