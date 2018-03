KOPIĆ U PROBLEMIMA UOČI ISTRE: ‘U svakom susretu izgledaju sve bolje, svaki protivnik nam prijeti iz tranzicije’

“Na nama je da budemo na najvišoj mogućoj razini. Moramo zadržati i stabilnost prema natrag”, smatra Kopić

Hajduk će u subotu od 17 sati na Poljudu igrati utakmicu 25. kola prve HNL protiv Istre. Željko Kopić progovorio je o problemima u momčadi dan uoči utakmice:

“Ozljede i problemi nam puno toga diktiraju. Memolla je jučer operirao trbušni zid. Prvo trebamo dobiti od liječnika koji ga je operirao povratnu informaciju kako on to vidi, kada se može vratiti treninzima. Almeida je u procesu odmora i ne može u ovom trenutku ništa raditi. Tudor još ne radi s momčadi. Nižić je tu negdje, vidjet ćemo do sutra što je najbolje za njega i momčad. Osim Huga situacija je slična onoj koju smo imali pred susret s Rudešom”, prenosi Kopićeve riječi Slobodna Dalmacija.

O Istri

Osvrnuo se i na situaciju u Istri:



“U ovom prijelaznom periodu imali su velikih problema, što se tiče opstojnosti kluba i po pitanju igračkog kadra, ali po putu su se uspjeli skupiti. Sada imaju dobar igrački kadar. Čeka nas zahtjevna utakmica. Istra će biti defenzivno dobra, kompaktna. Na nama je da taj segment igre protiv protivničkog bloka unaprijeđujemo. Očekujem da ćemo već sutra u tome biti bolji”, rekao je Kopić pa dodao:

“Momčad je dobro vođena, ima stabilnost. U svakom susretu izgledaju sve bolje. Očekujem ozbiljnog protivnika. Na nama je da budemo na najvišoj mogućoj razini. Moramo zadržati i stabilnost prema natrag, svaki protivnik nam prijeti iz tranzicije.”