KOPIĆ STAO U OBRANU NAPADAČA: ‘Stanje u kojem je bio je razumljivo s obzirom na sve što se događalo’

Prvi čovjek stručnog stožera Bijelih progovorio je o odlasku najboljeg igrača.

Tener Hajduka Željko Kopić osvrnuo se nakon odlaska Francka Ohandze u Kinu na svoje iskustvo rada s napadačem. Poručio je da je on jedan od boljih nogometaša koje je trenirao i da je njegov fan.

“Što se tiče Ohandze prvo pitanje koje sam postavio kad sam došao u klub je bilo: Što je s Ohandzom? Obzirom da je u tom trenutku on bio ozlijeđen. Informacije koje sam dobio su bile da on kad odradi dva treninga sljedeća tri ne radi, da kod odigra jednu utakmicu 60-70 minuta da ga onda sljedeće dvije nema. Ohandza je u mom mandatu od kad je počeo trenirati pa sve do danas odradio sve treninge. Što se tiče pripremnih utakmica imali smo periodizaciju gdje su igrači igrali 45 pa 60 i na koncu čitavu utakmicu što je on imao u susretu protiv Zrinjskog u Gabeli gdje je po onom blatnjavom terenu bio izvanredan. Nastavio je u tom ritmu i u Vinkovcima te Maksimiru”, rekao je Kopić prilikom gostovanja u podcastu nogometplus.net i nastavio.

Osjetio njegovu moć

“Ne želim ga opravdavati, ali je meni stanje u kojem je bio na utakmici protiv Slavena razumljivo jer se u tih dva tri dana puno toga događalo obzirom na ponudu iz Kine koju smo dobili za njega. Njegov lošiji nastup je jedan od razloga zašto i čitava momčad nije bila na optimalnoj razini. Kad sam bio trener drugih momčadi, a igrao bih protiv Hajduka osjetio sam njegovu moć. To je jedan od onih igrača na kojima gradiš sustav. Zašto? Zato jer kad gledaš napadački potencijal bitno ti je da imaš igrače koji mogu zadržati posjed lopte između linija, ali i koji mogu napasti dubinu. On je spoj jednoga i drugoga. Za ono što želim igrati to je top razina. Sigurno je jedan od boljih igrača koje sam trenirao. S njim sam oduševljen, štoviše mogu reći da sam njegov fan”, smatra Kopić.



Suradnja s Hajdukom

Ovim putem je progovorio i kako je došlo do njegove suradnje s Hajdukom.

“Nakon odlaska iz Slaven Belupa mislio sam da nema šanse da se do iza Nove godine nešto dogodi po pitanju novog angažmana. Doma još nisam pospremio stvari poput papira i bilješki nego sam si uzeo vrijeme da odmorim glavu. Gospodin Branco me nazvao i rekao mi je da sam opcija za novog trenera Hajduka i pitao me što mislim o tome. Bio sam u Slavenu dvije i pol godine i u Zagrebu godinu dana prije toga tako da sam imao dugo razdoblje gdje sam bio neprekidno aktivan. Prvenstveno sam razmišljao o odmoru. Mislio sam da je opcija dolaska u Hajduk bila puno realnija u prethodnom razdoblju nakon što sam sa Slavenom igrao finale kupa jer sam tad napravio ozbiljan uspjeh. U tom trenutku nisam očekivao da ću biti izabran za novog trenera Hajduka”.