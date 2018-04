KOPIĆ SAMOUVJERENO NAJAVIO DERBI PROTIV DINAMA: ‘Taktički i kondicijski smo u dobrom stanju, a kalkulirati nećemo’

“Imamo napokon i širinu kadra, dobro smo pokriveni na svim pozicijama, forma ekipe je u porastu. Izgledamo sve bolje i imamo sve preduvjete da u nedjelju odigramo dobru utakmicu”, rekao je Kopić

Strateg Hajduka, Željko Kopić, samouvjereno je i mirno najavio veliki derbi na Poljudu nakon kojeg bi se splitski Bili mogli primaknuti na svega dva boda iza Dinama. Jedno od pitanja bilo je poprilično neobično, a glasi ovako: Nije li trener Jurčević najslabija karika Dinama?

‘Soudani ima visoku kvalitetu’

“Gospodin Jurčević je radio sa Slavenom Bilićem u velikim ligama i jako ga cijenim, a protokom vremena slika njegove ideje bit će jasnija i vidljivija”, rekao je Kopić pa nastavio.

Hoće li se posebno paziti na Soudanija?



“Soudani ima visoku kvalitetu, to je pokazao puno puta do sada, a na nama je da individualnom i momčadskom igrom, razinom funkcioniranja u obrani onemogućimo Dinamu da nas dovede u probleme. Želimo kontrolirati utakmicu, i bez obzira na sastav Dinama budemo koncentrirani samo na sebe i svoju izvedbu.”

‘Sve su mi utakmice jednako važne’

Ovo je možda i najveća utakmica u Kopićevoj karijeri, ali on na nju ne gleda tako:

“Utakmica je velika, igramo derbi, igramo na Poljudu, pred svojim navijačima, u fantastičnoj atmosferi, ali meni je svaka utakmica jednaka, od one prve u Puli, do ove. Sve su mi jednako važne. Da nije tako, ne bi ni došli do ovdje gdje smo sada. Ja sam trener Hajduka na svakoj utakmici, svaka mi je jednako bitna.

Caktaš se vraća nakon odrađenih kartona. Imamo napokon i širinu kadra, dobro smo pokriveni na svim pozicijama, forma ekipe je u porastu. Izgledamo sve bolje i imamo sve preduvjete da u nedjelju odigramo dobru utakmicu.”

Plan igre je jasan

Statistički gledano, Mađar Gyurcso, najstandardniji je igrač Hajduka:

“Kad je dolazio, bio je jedan od onih za koje znaš da ima visoku razinu talenta, međutim neke stvari u karijeri nisu mu išle pravim smjerom. Zadnjih 6 mjeseci u Poljskoj nisu bili u skladu s očekivanjima. Bilo je očito da nije u pravoj formi, ali radio je cijelo ovo vrijeme jako dobro, trebalo mu je i razdoblje prilagodbe na klub i grad. Prošao je tu fazu na najbolji mogući način, igra jako dobro, a sebe ne bih stavljao u kontekst toga tko je zaslužan.”

Plan je jasan…

“Treba biti stabilan, veliki broj utakmica se odlučuje u detaljima gdje je koncentracija važna, ali i kroz taktički i kondicijski aspekt, gdje smo po svim pokazateljima u dobrom stanju. Moramo raditi na onome što smo pripremili, presing na loptu, pritisak na zadnju liniju, brza tranzicija, kvalitetan posjed kroz pozicijsku igru… Na tome radimo, i vjerujem da ćemo pokazati u nedjelju na derbiju.”