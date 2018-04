KOPIĆ PROGOVORIO O INCIDENTU I ODLASKU S POLJUDA: ‘Događaju se promjene, to je sasvim normalno’

Progovorio je o napadu na igrače koji se dogodio u ponedjeljak.

Nogometaši Hajduka u nedjelju gostuju kod Slaven Belupa u Koprivnici. Trener Bijelih Željko Kopić najavio je utakmicu te je progovorio o burnim događajima koji su obilježili tjedan.

“Igramo protiv ekipe koja se u prijelaznom roku dodatno pojačala, igraju u sustavu s tri ili četiri igrača nazad, znam što nas očekuje i pripremit ćemo se za taj susret na najbolji mogući način. U prošloj utakmici protiv njih na Poljudu imali smo 70 posto posjeda, dominirali smo, ali uvijek postoji mogućnost kontranapada iz kojeg su oni došli do bodova. Ipak, u utakmici koja je pred nama očekujem ih u nešto otvorenijoj formaciji. Očekujem jedan jako kvalitetan dvoboj”, kazao je Kopić koji je upitan da li je zadovoljan dosadašnjim rezultatima.

“Došao sam u Klub u specifičnom trenutku, imali smo zahtjevan raspored, međutim uspješno smo svladali sve prepreke. Tu strši poraz od Belupa, ali neke egal utakmice su otišle na našu stranu. Ponosan i zadovoljan jesam, ali ne mogu reći “sve je bilo super, nema veze što smo neke utakmice izgubili”. Jedan od ciljeva bio je pobijediti Dinamo i ostaje žal za tom utakmicom. Na nama je da sve to ostavimo iza sebe i do kraja prvenstva moramo biti na pravoj razini”, poručio je.



Nakon toga progovorio je o napadu na igrače koji se dogodio u ponedjeljak, dan poslije poraza u derbiju i smjene predsjednika Ivana Kosa.

“Osuđujem bilo koji oblik nasilja. Fizički obračun nikad ne može biti poželjan stereotip ponašanja. Što se tiče odnosa s navijačima, igrači su imali jedan kvalitetan razgovor. Navijači bili maksimalno iskreni i otvoreni, a igrači iznijeli kako se osjećaju. Kad izgubiš derbi koji ti nosi puno toga i jako puno znači svima nama, a navijači dođu sa svih strana i daju ti podršku, to te čini sretnim. Ovo je bio izolirani slučaj koji se ne smije događati i svi ga skupa osuđujemo, ali mislim da je u ovom trenutku odnos igrača i navijača na vrlo visokoj razini bez obzira na događaj”, kazao je Kopić.

S obzirom da će uskoro klub postaviti novog predsjednika pitanje je hoće li ostati na klupi splitskog velikana.

“Ja znam gdje mi je mjesto i koje su moje zadaće. Hajduk nije klub u kojemu sve teče po ravnoj liniji. Visoka energija i zanos su nekad pozitiva, a nekad ode u kontra stranu. Događaju se promjene na svim razinama i to je moguće. Meni je sasvim normalno da svatko tko novi dolazi u klub napravi ono što misli da je za klub najbolje i donosi odluke s kim će raditi. Ja s tim nemam apsolutno nikakav problem. Rekao sam već da mi je, bio tri ili 303 dana u hajduku, bitno da znam da sam dao sve i budem ponosan na to što sam odradio. Ne razmišljam o ugovoru ni što će biti kasnije. Na meni je da pripremim utakmicu protiv Slavena u nedjelju i sve ostale do kraja sezone”, jasan je Kopić.