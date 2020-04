View this post on Instagram

Nogometna škola GNK Dinamo od danas je pojačana izuzetnim stručnjakom i svojim bivšim juniorom Željkom Kopićem ⚽️👏🏻👌🏻😎 Odlaskom Damira Krznara u stručni stožer prve momčadi, Kopić je preuzeo njegovo mjesto voditelja nogometne škole. – Osjetio sam da je to izazov koji mi treba, funkcija koja će me poticati na dokazivanje na najvišoj razini i koja će od mene zahtijevati maksimalan angažman jer drugačije u Dinamu ne možeš raditi – rekao je Kopić po preuzimanju nove funkcije u Maksimiru dodavši kako su strategija i klupski ciljevi na prvome mjestu. – Naš imperativ je da unutar nogometne škole ponudimo uz najbolju moguću nogometnu izobrazbu i kvalitetan sportski život koji će Dinamovu mladost formirati kao ljude, sportaše i u konačnici nogometaše. 👏🏻👌🏻 Gospodinu Kopiću želimo dobrodošlicu u Dinamo te puno lijepih trenutaka i zadovoljstva u obavljanju radnih zadataka! ⚽️ // Željko Kopić – Head of Dinamo Youth Academy 👏🏻⚽️😎 #dinamozagreb #zagreb #hrvatska #croatia #football 📷 Marko Prpić/Pixsell